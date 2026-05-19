Ове "небитне" навике са Балкана у Њемачкој доносе астрономске казне

Селидба у иностранство може бити веома стресна, а многи се недовољно распитају о законима државе у којој одлуче да живе, те се неријетко суоче са бројним проблемима и непријатностима.
Страница "Балканци у Њемачкој" заправо савршено осликава онај чувени културолошки шок када се наш менталитет судари са њемачким. Ствари које су на Балкану дио свакодневице, комшијских договора или просто "ситни прекршаји", у Њемачкој су строго дефинисане законом и прилично скупо коштају.
Ево неких од реалних примјера "најглупљих" или најнеочекиванијих казни на које су се наши људи у Њемачкој најчешће жалили у оваквим расправама:
На Балкану је недјеља идеалан дан за кошење траве, лупање шницли за ручак или паљење бушилице јер "тада имамо времена". У Њемачкој је недјеља законом заштићен дан за одмор – "Рухетаг".
Казна за усисавање или прање веша: Људи су добијали казне јер су недјељом или током поподневног одмора (обично од 13 до 15 часова) укључивали веш-машину која центрифугалним радом "скаче" по купатилу, усисавали стан или косили двориште. Комшије у таквим ситуацијама не куцају на врата да се пожале, већ директно зову полицију или Орднунгсамт (Ordnungsamt – комуналну службу).
Многи наши људи купе бицикл да уштеде на превозу, а онда остану у шоку када схвате да саобраћајна полиција бициклисте кажњава једнако строго као и возаче аутомобила.
Вожња са слушалицама у ушима: Казна се добија јер се сматра да бициклиста тиме угрожава безбједност пошто не чује саобраћај.
Вожња у погрешном смјеру на бициклистичкој стази: Чак и ако нема никога, ако вас полиција види да возите "контра-смјером" на обиљеженој стази, слиједи новчана казна.
Вожња без свјетала ноћу: Ако вам не ради динамо или немате батеријска свјетла, бицикл морате да гурате, иначе пишу казну на лицу мјеста.
На Балкану је суботње прање аута испред гараже или на трави прави ритуал. У Њемачкој је то у већини мјеста строго забрањено због заштите животне средине (да хемикалије и уља не би отишли у подземне воде). Ауто се пере искључиво у ауто-перионицама. Казне за ово могу бити астрономске.
Погрешно сортирање смећа
Ако у контејнер за папир баците пластику или органски отпад, и то се понови, цијела зграда може добити опомену или казну. Комуналци преко рачуна и писама лако лоцирају "кривца" по адресама на баченим ковертама или рачунима унутар кесе.
Ако оставите ауто на јавном паркингу са потпуно спуштеним прозорима, полиција вам може написати казну за "мамљење на кривично дјело" или немар (Verleitung zum Diebstahl), јер тиме олакшавате посао лоповима.
Пребирање по контејнерима (контејнерски "улов")
Ако видите да је неко поред контејнера оставио исправну фотељу, душек или стари бицикл (што је чест обичај када се људи селе) и ви то узмете – технички чините прекршај. Оног тренутка када је ствар остављена на улицу за крупни отпад, она правно постаје власништво градске чистоће и њено узимање се третира као крађа.
Ово је вјероватно "краљица" свих неочекиваних казни за људе са Балкана. Навикнути да филмове, серије и видео-игре скидају бесплатно, многи већ у првих мјесец дана боравка у Њемачкој добију писмо од адвокатских канцеларија са казном од 900 до 1.500 евра јер су скинули један филм преко торент протокола (гдје се током скидања фајл аутоматски и дијели, што се у Њемачкој строго прати и кажњава), преноси Курир.
