Logo
Large banner

Цариници остају на новом прелазу Градишка најкасније до 19. августа

19.05.2026 20:30

Коментари:

1
Нови гранични прелаз Градишка. На фотографији се види знак царина и контролне кабине за полицију и царину.
Фото: АТВ

Управа за индиректно опорезивање БиХ БиХ саопштила је да је донијела одлуку о привременом премјештању царинских службеника на нови гранични прелаз у Градишци, гдје ће бити до санације старог моста на Сави, односно најкасније до 19. августа.

Из Управе наводе да ће се функционисање царине на новој, привременој локацији одвијати на исти начин како је функционисао на досадашњој локацији, уз примјену постојеће шифре, службеног печата и осталих информатичких апликација, преноси СРНА.

Ова одлука донесена је у складу са важећом законском легислативом и рјешењем Министарства безбједности у Савјету министара, којим се одређује привремени гранични прелаз на локацији новог моста у Градишци за међународни промет путника и роба.

Стари гранични прелаз Градишка затворен је за сва возила због урушавања пјешачког прелаза на надвожњаку међудржавног моста на Сави.

Подијели:

Тагови :

УИО БиХ

нови гранични прелаз Градишка

Гранични прелаз Градишка

Гранични прелаз

Коментари (1)
Large banner

Више из рубрике

Предсједник СНСД-а Милорад Додик

Република Српска

Додик: СНСД растућа партија

2 ч

9
Српско страдање остаће заувијек запамћено - порука Свечане академије Меморијалног центра

Република Српска

Српско страдање остаће заувијек запамћено - порука Свечане академије Меморијалног центра

2 ч

0
Срђан Амиџић, министар финансија у Савјету министара БиХ

Република Српска

Амиџић након отварања новог Граничног прелаза: Српска се не повлачи, Крњићу желим лаку ноћ

2 ч

12
Вечерас је у Добоју стотину младих из овог града потписало приступницу СНСД-у, а том чину је присуствовао и лидер те странке Милорад Додик.

Република Српска

Стотину младих приступило СНСД-у

3 ч

8

  • Најновије

22

12

Кристијан Алексић признао да је убио Луку: Није показао кајање

22

07

Илон Маск изгубио битку против ОпенАИ

21

59

Дерматолози савјетују колико често се треба туширати

21

48

Сабор СПЦ забринут за опстанак српског народа на Косову и Метохији

21

44

Борац освојио Куп Републике Српске

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner