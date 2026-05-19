Цариници остају на новом прелазу Градишка најкасније до 19. августа

Управа за индиректно опорезивање БиХ БиХ саопштила је да је донијела одлуку о привременом премјештању царинских службеника на нови гранични прелаз у Градишци, гдје ће бити до санације старог моста на Сави, односно најкасније до 19. августа.
Из Управе наводе да ће се функционисање царине на новој, привременој локацији одвијати на исти начин како је функционисао на досадашњој локацији, уз примјену постојеће шифре, службеног печата и осталих информатичких апликација, преноси СРНА.
Ова одлука донесена је у складу са важећом законском легислативом и рјешењем Министарства безбједности у Савјету министара, којим се одређује привремени гранични прелаз на локацији новог моста у Градишци за међународни промет путника и роба.
Стари гранични прелаз Градишка затворен је за сва возила због урушавања пјешачког прелаза на надвожњаку међудржавног моста на Сави.
