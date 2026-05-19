Цвијановић: Све што смо урадили у претходне три године, урадили смо с разлогом

19.05.2026 21:02

Фото: СРНА

Све што смо урадили у посљедње три године - урадили смо са разлогом, поручила је српски члан предсједништва БиХ Жељка Цвијановић.

"Све што се дешавало са суђењем и другим стварима. Све што се дешавало предсједнику Милораду Додику, нисмо направили ни једну ствар да није била испланирана", казала је Цвијановићева.

Каже да је сваки корак био планиран, а сваки губитак био је у служби већег добитка и коначне побједе.

Цвијановић је упитала да ли је реално да предсједник једне политичке партије, у овом случају СДС-а, каже да је Шмиту "свакако истицао мандат"?

"До јуче сам мислила да није", истакла је она.

