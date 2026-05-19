Цвијановић: Све што смо урадили у претходне три године, урадили смо с разлогом

Аутор:АТВ
Коментари:0
Све што смо урадили у посљедње три године - урадили смо са разлогом, поручила је српски члан предсједништва БиХ Жељка Цвијановић.
"Све што се дешавало са суђењем и другим стварима. Све што се дешавало предсједнику Милораду Додику, нисмо направили ни једну ствар да није била испланирана", казала је Цвијановићева.
Све што смо урадили у посљедње три године - урадили смо са разлогом. Сваки корак је био планиран, а сваки губитак био је у служби већег добитка и коначне побједе. pic.twitter.com/dD4l0R4lRe— Жељка Цвијановић (@Cvijanovic_Z) May 19, 2026
Каже да је сваки корак био планиран, а сваки губитак био је у служби већег добитка и коначне побједе.
Зар је реално да предсједник једне политичке партије, у овом случају СДС-а, каже да је Шмиту "свакако истицао мандат"?— Жељка Цвијановић (@Cvijanovic_Z) May 19, 2026
До јуче сам мислила да није. pic.twitter.com/7AznaG0KzQ
Цвијановић је упитала да ли је реално да предсједник једне политичке партије, у овом случају СДС-а, каже да је Шмиту "свакако истицао мандат"?
"До јуче сам мислила да није", истакла је она.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
1 ч0
Република Српска
1 ч1
Република Српска
2 ч9
Република Српска
2 ч0
Најновије
Тренутно на програму