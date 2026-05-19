Нинковић пружио подршку даљњем раду Савеза средњошколаца

Данас је одржан састанак између предсједника Савеза средњошколаца Стефана Раковића, предсједника Скупштине Савеза Андреја Средића и предсједника Скупштине града Бања Лука Љубе Нинковића.
Током састанка разговарано је о даљњем раду Савеза и будућим активностима, са посебним фокусом на наредне кораке у вези са иницијативом за бесплатан превоз за средњошколце и студенте, као и иницијативом омладинске банке Града Бања Лука.
Предсједник Скупштине града пружио је пуну подршку даљњем раду Савеза средњошколаца, а такође нам је изашао у сусрет и омогућио коришћење просторија за одржавање састанака и будућих активности.
Ово представља још једну потврду свега онога што смо раније говорили – да Скупштина града подржава средњошколце, њихове идеје и иницијативе које имају за циљ унапређење положаја младих.
