Logo
Large banner

Нинковић пружио подршку даљњем раду Савеза средњошколаца

Аутор:

АТВ
19.05.2026 21:24

Коментари:

0
Одржан састанак између предсједника Савеза средњошколаца Стефана Раковића, предсједника Скупштине Савеза Андреја Средића и предсједника Скупштине града Бања Лука Љубе Нинковића.
Фото: Уступљена фотографија

Данас је одржан састанак између предсједника Савеза средњошколаца Стефана Раковића, предсједника Скупштине Савеза Андреја Средића и предсједника Скупштине града Бања Лука Љубе Нинковића.

Током састанка разговарано је о даљњем раду Савеза и будућим активностима, са посебним фокусом на наредне кораке у вези са иницијативом за бесплатан превоз за средњошколце и студенте, као и иницијативом омладинске банке Града Бања Лука.

Предсједник Скупштине града пружио је пуну подршку даљњем раду Савеза средњошколаца, а такође нам је изашао у сусрет и омогућио коришћење просторија за одржавање састанака и будућих активности.

Дејан Кустурић

Друштво

Кустурић: Завршена апликација којом ће корисници имати приступ ФЗО

Ово представља још једну потврду свега онога што смо раније говорили – да Скупштина града подржава средњошколце, њихове идеје и иницијативе које имају за циљ унапређење положаја младих.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Савез средњошколаца РС

Љубо Нинковић

подршка

Стефан Раковић

Бањалука

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Матура Медицинске школе у Бањалуци, 19.05.2026

Бања Лука

Матуранти Медицинске школе прослављају завршетак школовања

2 ч

0
Више бањалучких улица сутра остаје без струје

Бања Лука

Више бањалучких улица сутра остаје без струје

4 ч

0
Ничу нове зграде у Борику, рушења већ започела

Бања Лука

Ничу нове зграде у Борику, рушења већ започела

13 ч

0
Радник ради на стубу за струју.

Бања Лука

Велики број улица у Бањалуци данас без струје

14 ч

0

  • Најновије

22

12

Кристијан Алексић признао да је убио Луку: Није показао кајање

22

07

Илон Маск изгубио битку против ОпенАИ

21

59

Дерматолози савјетују колико често се треба туширати

21

48

Сабор СПЦ забринут за опстанак српског народа на Косову и Метохији

21

44

Борац освојио Куп Републике Српске

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner