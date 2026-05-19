Logo
Large banner

Борац освојио Куп Републике Српске

Аутор:

АТВ
19.05.2026 21:44

Коментари:

0
Фудбалери Борца побједници су 33. издања Купа Републике Српске "др Милан Јелић".
Фото: Уступљена фотографија

Фудбалери Борца побједници су 33. издања Купа Републике Српске "др Милан Јелић".

Бањалучани су у 32. финалу (завршница Купа у сезони 2019/20 није одиграна због пандемије вируса корона) савладали бијељински Радник са 3:0.

Била је ово у једну руку утакмица за историју, јер су до сада и једни и други по седам пута освајали побједнички пехар у Купу, тако да је овај сусрет одлучио ко ће постати први клуб са осам трофеја.

И шеф стручног штаба Борца Винко Мариновић и тренер Бијељинаца Душко Вранешевић у овом сусрету извели су доста промијењене саставе у односу на првенствене мечеве.

Савеза средњошколаца и Љубо Нинковић

Бања Лука

Нинковић пружио подршку даљњем раду Савеза средњошколаца

Бањалучани су повели већ у трећем минуту када је мрежу Бијељинаца погодио Карло Перић.

У 78. минуту одлично је центрирао Давид Вуковић, а млади Матеј Декет је потврдио побједу “црвено-плавих“ и освајање осмог трофеја у најмасовнијем фудбалском такмичењу у Републици Српској. Коначан резултат поставио је Стојан Врањеш у 88. минуту послије асистенције Вуковића

На путу до осмог трофеја Борац је у шеснаестини финала савладао као гост Братство из Козинаца са 4:0, а потом у осмини финала у Шамцу имењака, Борац са 4:0.

Истим резултатом у четвртфиналу је савладана у Градишци и Козара, а у полуфиналу Бањалучани су били у оба меча били бољи од Пролетера (3:0 у Теслићу, 4:0 на Градском стадиону. То значи да Мариновићеви пулени на путу до пехара нису примили ниједан гол, а на шест утакмица постигли су их чак 22.

(Глас Српске)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

ФК Борац

Куп Републике Српске

Фудбал утакмица

Радник Рудар

Трофеј

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Плакат: 100 година ФК Борац на којем је исписано 100 година поноса.

Фудбал

ФК Борац прославио вијек постојања

2 ч

0
Тренери Пеп Гвардиола и Микел Артета

Фудбал

Бијесни Гвардиола се извињавао играчима због информације да ће напустити клуб

2 ч

0
Харис Табаковић: Добро сам и путоваћу на Свјетско првенство

Фудбал

Харис Табаковић: Добро сам и путоваћу на Свјетско првенство

6 ч

0
Јувентус против Бенфике у Лиги шампиона без Душана Влаховића

Фудбал

Јувентус казнио Влаховића

7 ч

0

  • Најновије

22

12

Кристијан Алексић признао да је убио Луку: Није показао кајање

22

07

Илон Маск изгубио битку против ОпенАИ

21

59

Дерматолози савјетују колико често се треба туширати

21

48

Сабор СПЦ забринут за опстанак српског народа на Косову и Метохији

21

44

Борац освојио Куп Републике Српске

Тренутно на програму

19:55

Временска прогноза

временска прогноза

20:00

Лото, Лутрија Србије

Лото

20:10

У првом плану

информативно политички

21:09

Битно

информативно политички

22:20

Загонетни случајеви доктора Блејка СЕ01 ЕП09 (12+)

серијски програм

23:00

Планински доктор С04 ЕП05 (12+, Р)

серијски програм

Стање на граничним прелазима

Small banner