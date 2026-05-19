Борац освојио Куп Републике Српске

Фудбалери Борца побједници су 33. издања Купа Републике Српске "др Милан Јелић".
Бањалучани су у 32. финалу (завршница Купа у сезони 2019/20 није одиграна због пандемије вируса корона) савладали бијељински Радник са 3:0.
Била је ово у једну руку утакмица за историју, јер су до сада и једни и други по седам пута освајали побједнички пехар у Купу, тако да је овај сусрет одлучио ко ће постати први клуб са осам трофеја.
И шеф стручног штаба Борца Винко Мариновић и тренер Бијељинаца Душко Вранешевић у овом сусрету извели су доста промијењене саставе у односу на првенствене мечеве.
Бања Лука
Бањалучани су повели већ у трећем минуту када је мрежу Бијељинаца погодио Карло Перић.
У 78. минуту одлично је центрирао Давид Вуковић, а млади Матеј Декет је потврдио побједу “црвено-плавих“ и освајање осмог трофеја у најмасовнијем фудбалском такмичењу у Републици Српској. Коначан резултат поставио је Стојан Врањеш у 88. минуту послије асистенције Вуковића
На путу до осмог трофеја Борац је у шеснаестини финала савладао као гост Братство из Козинаца са 4:0, а потом у осмини финала у Шамцу имењака, Борац са 4:0.
Истим резултатом у четвртфиналу је савладана у Градишци и Козара, а у полуфиналу Бањалучани су били у оба меча били бољи од Пролетера (3:0 у Теслићу, 4:0 на Градском стадиону. То значи да Мариновићеви пулени на путу до пехара нису примили ниједан гол, а на шест утакмица постигли су их чак 22.
