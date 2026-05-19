Илон Маск изгубио битку против ОпенАИ

19.05.2026 22:07

Фото: Таnjug/AP Photo/Markus Schreiber

Судско вијеће у Калифорнији утврдило је да суоснивачи ОпенАИ-ја, извршни директор Сем Алтман и предсједник Грег Брокман, нису одговорни за наводно неправедно богаћење претварањем некада непрофитне компаније у профитни бизнис.

Маск тврдио да је ОпенАИ изневјерио првобитну мисију

Извршни директор Тесле и суоснивач ОпенАИ-ја Илон Маск првобитно је тужио Алтмана, Брокмана, ОпенАИ и Мајкрософт, једног од највећих партнера компаније.

Маск је тврдио да је донирао новац стартапу како би помогао његово покретање под условом да остане непрофитна организација.

Ивон Гонзалес Роџерс, судија Окружног суда САД за Сјеверни округ Калифорније, саопштила је да прихвата одлуку вијећа, чиме је потврђен Масков пораз у овом случају, преноси СЕЕбиз.

Адвокати покушали да дискредитују Алтмана

Током троседмичног суђења, Маскови адвокати покушавали су да представе Сема Алтмана као преваранта и непоуздану особу.

Масков адвокат Стивен Моло током унакрсног испитивања директно је питао Алтмана да ли себе сматра искреним и да ли је икада обмањивао људе са којима ради.

Моло је више пута помињао и Алтманово уклањање из управног одбора ОпенАИ-ја 2023. године.

У то вријеме одбор је саопштио да Алтман није био досљедно искрен према његовим члановима, али је само неколико дана касније поново враћен на функцију.

„Кредибилитет Сема Алтмана директно је доведен у питање у овом случају. Ако му не можете вјеровати, они не могу побиједити. Тако је једноставно“, рекао је Моло током завршних ријечи пред вијећем.

Адвокат је критиковао и одговоре Грега Брокмана током унакрсног испитивања, оцијенивши их нејасним и неповезаним.

ОпенАИ: Маскови захтјеви застарјели

Са друге стране, адвокати ОпенАИ-ја тврдили су да су Маскови правни захтјеви застарјели и да су бројни свједоци потврдили да Маск никада није условљавао своје донације тиме да компанија остане непрофитна организација.

Трка за излазак на берзу

ОпенАИ се тренутно налази у интензивној трци за излазак на берзу прије конкурентске компаније Anthropic, за коју се такође спекулише да планира иницијалну јавну понуду акција до краја 2026. године.

Аналитичари сматрају да би излазак великих АИ компанија на берзу могао да донесе огромну зараду инвеститорима и додатно убрза развој тржишта вјештачке интелигенције, преноси Банкар.

