Logo
Large banner

Већина корисника и даље испира посуђе прије стављања у машину: Самсунг показује зашто то више није потребно

Аутор:

АТВ
19.05.2026 13:27

Коментари:

0
Самсунгова машина за прање суђа нова технологија
Фото: Ustupljena fotografija

У многим домаћинствима пуњење машине за прање посуђа не почиње увијек отварањем њених врата, већ често крај судопере. Брзо испирање тањира, уклањање тврдокорнијих остатака хране и неколико додатних минута лако постају дио свакодневне кухињске рутине.

Инстаграм анкета са питањем: „Колико времена проводите ручно испирајући суђе прије него што их ставите у машину за прање посуђа?” показује колико је ова навика и даље распрострањена. Чак 40% испитаника навело је да проводи доста времена у претходном испирању посуђа, док 47% то ради само код најтврдокорнијих мрља.

Истовремено, 13% испитаника каже да уопште не испира посуђе прије стављања у машину, што указује на постепени прелазак ка већем повјерењу у перформансе савремених машина за прање посуђа.

Старе навике у модерној кухињи

Резултати анкете показују да је претходно испирање посуђа и даље честа навика, иако модерне машине за прање посуђа нуде функције осмишљене управо како би свакодневно прање учиниле једноставнијим и ефикаснијим. Захваљујући капацитету од 14 комплета посуђа, ова потпуно уградна Самсунг машина за прање посуђа прилагођена је свакодневним потребама модерне кухиње.

Флексибилно пуњење за свакодневне потребе

Овај модел доноси функције Flex Load, Auto Adjust и флексибилну трећу корпу, захваљујући којима је лакше смјестити различите врсте посуђа, посуда за кухање и прибора. Ове функције помажу корисницима да боље искористе унутрашњи простор машине, без обзира на то да ли у њу стављају тањире и чаше за свакодневну употребу или веће шерпе, таве и посуде за сервирање.

Виши ниво хигијене и лакше сушење

За додатну хигијену, функција Hygiene Care продужава завршно испирање и подиже температуру воде на 70°Ц, чиме уклања 99,999% одређених бактерија, укључујући E. coli, Salmonella enteritidis i Listeria monocytogenes.

Свакодневна употреба додатно је олакшана функцијом Auto Door Open, која на крају циклуса аутоматски отвара врата машине за 10 цм како би пара изашла и како би се побољшало сушење. Ово је посебно практично јер корисници не морају да размишљају о томе да сами отворе машину након завршетка програма, уређај то ради умјесто њих.

Још једна корисна функција је свјетлосни индикатор на поду, који јасно показује када је циклус прања још у току. То машину чини једноставнијом за употребу у ужурбаном домаћинству, јер сви укућани могу одмах вид‌јети да уређај ради и избјегну случајно отварање врата усред циклуса.

Корисничко искуство додатно унапређује SmartThings, који свакодневном прању посуђа додаје још један ниво практичности. Повезивањем машине за прање посуђа са апликацијом SmartThings, корисници могу једноставније да прате рад уређаја и статус циклуса, што им помаже да сигурније управљају кухињском рутином и лакше надгледају цијели процес прања.

Технологија Самсунг
Технологија Самсунг

ЈЕТ BUY&TRY

Када је ријеч о кућним уређајима тренутно је у току промоција Јеt Buy&Try која је стартовала 16. марта и траје до краја године или до истека залиха. Уз одређене моделе Jet усисивача купци имају могућност враћања уређаја у року од 100 дана од куповине. Ова промоција траје до 31.12.2026. или до истека залиха, а више информација доступно је путем линка.

О компанији Samsung Electronics Co., Ltd

Самсунг инспирише свијет и обликује будућност идејама и технологијама које доносе трансформацију. Компанија редефинише свјетове телевизора, дигиталног оглашавања, паметних телефона, носивих уређаја, таблета, кућних апарата и мрежних система, као и меморије, LSI система и ливених рјешења. Самсунг такође усавршава технологије медицинских снимања, HVAC рјешења и роботику, а исто тако ствара иновативне аутомобилске и аудио производе преко компаније Harman. Уз свој SmartThings екосистем, отворену сарадњу са партнерима и интегрисање АI у своју понуду, Самсунг пружа савршено и интелигентно повезано искуство. За најновије вијести посјетите Samsung Newsroom на адреси https://www.samsung.com/ba/news/

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Самсунг

Samsung Newsroom

машина за прање посуђа

Smart Things

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Узимање узорка у лабораторији

Наука и технологија

Мистериозни тамни протеини откривени у људским ћелијама: „Ово је заиста нешто ново“

1 д

0
Пирамиде

Наука и технологија

Пирамида није оно што смо мислили? Ново истраживање мијења поглед на древни Египат

1 д

1
Планета земља

Наука и технологија

Није крај открићима у васиони? Научници тврде да постоје супер-Земље

1 д

0
Вјештачка интелигенција

Наука и технологија

"Читаће вам мисли": Стиже АИ који зна шта желите прије него што то и сами помислите

2 д

0

  • Најновије

17

35

Више бањалучких улица сутра остаје без струје

17

33

Путин слетио у Пекинг: Почела званична посјета Кини

17

25

Полицијски аутомобил учествовао у саобраћајној несрећи: Након судара ударио у стуб

17

24

Министарство безбједности: Саобраћај може ићи преко новог Граничног прелаза Градишка

17

24

Додик стигао у Добој, стотине младих приступа СНСД-у

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner