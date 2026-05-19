Већина корисника и даље испира посуђе прије стављања у машину: Самсунг показује зашто то више није потребно

У многим домаћинствима пуњење машине за прање посуђа не почиње увијек отварањем њених врата, већ често крај судопере. Брзо испирање тањира, уклањање тврдокорнијих остатака хране и неколико додатних минута лако постају дио свакодневне кухињске рутине.
Инстаграм анкета са питањем: „Колико времена проводите ручно испирајући суђе прије него што их ставите у машину за прање посуђа?” показује колико је ова навика и даље распрострањена. Чак 40% испитаника навело је да проводи доста времена у претходном испирању посуђа, док 47% то ради само код најтврдокорнијих мрља.
Истовремено, 13% испитаника каже да уопште не испира посуђе прије стављања у машину, што указује на постепени прелазак ка већем повјерењу у перформансе савремених машина за прање посуђа.
Резултати анкете показују да је претходно испирање посуђа и даље честа навика, иако модерне машине за прање посуђа нуде функције осмишљене управо како би свакодневно прање учиниле једноставнијим и ефикаснијим. Захваљујући капацитету од 14 комплета посуђа, ова потпуно уградна Самсунг машина за прање посуђа прилагођена је свакодневним потребама модерне кухиње.
Овај модел доноси функције Flex Load, Auto Adjust и флексибилну трећу корпу, захваљујући којима је лакше смјестити различите врсте посуђа, посуда за кухање и прибора. Ове функције помажу корисницима да боље искористе унутрашњи простор машине, без обзира на то да ли у њу стављају тањире и чаше за свакодневну употребу или веће шерпе, таве и посуде за сервирање.
За додатну хигијену, функција Hygiene Care продужава завршно испирање и подиже температуру воде на 70°Ц, чиме уклања 99,999% одређених бактерија, укључујући E. coli, Salmonella enteritidis i Listeria monocytogenes.
Свакодневна употреба додатно је олакшана функцијом Auto Door Open, која на крају циклуса аутоматски отвара врата машине за 10 цм како би пара изашла и како би се побољшало сушење. Ово је посебно практично јер корисници не морају да размишљају о томе да сами отворе машину након завршетка програма, уређај то ради умјесто њих.
Још једна корисна функција је свјетлосни индикатор на поду, који јасно показује када је циклус прања још у току. То машину чини једноставнијом за употребу у ужурбаном домаћинству, јер сви укућани могу одмах видјети да уређај ради и избјегну случајно отварање врата усред циклуса.
Корисничко искуство додатно унапређује SmartThings, који свакодневном прању посуђа додаје још један ниво практичности. Повезивањем машине за прање посуђа са апликацијом SmartThings, корисници могу једноставније да прате рад уређаја и статус циклуса, што им помаже да сигурније управљају кухињском рутином и лакше надгледају цијели процес прања.
ЈЕТ BUY&TRY
Када је ријеч о кућним уређајима тренутно је у току промоција Јеt Buy&Try која је стартовала 16. марта и траје до краја године или до истека залиха. Уз одређене моделе Jet усисивача купци имају могућност враћања уређаја у року од 100 дана од куповине. Ова промоција траје до 31.12.2026. или до истека залиха, а више информација доступно је путем линка.
