Божин: На простору бивше Југославије погинуло и нестало око 50.000 Срба

На подручју бивше Југославије од 1990. до 2000. године нестало је и погинуло око 50.000 Срба, изјавила је у Бањалуци на свечаној академији Меморијалног центра Републике Српске предсједник Координације српских удружења породица несталих и убијених лица са простора бивше Југославије Мирјана Миодраг Божин.
Божинова је нагласила да нико није одговарао за злочине почињене над припадницима српског народа, преноси Срна.
"На простору бивше Југославије још увек се тражи 9.579 лица, у БиХ 6.140, у Хравтској 1.853, а на Косову и Метохији 1.586", навела је Божинова на свечаној академији на којој ће бити отворена највећа база снимљених свједочанстава о страдању српског народа на простору бивше Југославије.
Она је додала да питање тражења несталих није политичко, већ хуманитарно и цивилизацијско.
"И данас породице са болом и надом чекају истину о својим најмилијим и могућност да их ожале на достојанствен начин и због тога никада нећемо одустати од потраге за несталима", рекла је Божинова.
Она је нагласила да апелују на међународну заједницу да изврши притисак и укључи у рјешавање питања несталих.
"Имамо обавезу да наставимо борбу за истину и правду и заједно са Меморијалним центром Републике Српске не дозволимо да се страдања српског народа прекрајају и буду заборављена", поручила је Божинова.
Она је навела да је Координација српских удружења кровна организација која окупља 60 удружења из Србије, Републике Српске и Црне Горе, те да су са Меморијалним центром потписали меморандум о сарадњи који има за циљ снимање и похрањивање свједочанстава чланова породица страдалих на подручју бивше Југославије.
"Овим сведочањима чланова породица српских жртава приказана је дуго прикривана истина о њиховом страдању. Потресне исповести у којима су се исказале емоције, страхови и патње неумољиво говоре о тежини времена кроз који су пролазили наши сународници током сукоба", рекла је Божинова.
Она је закључила да свједочења треба да служе као опомена цјелокупном друштву, али и међународној заједници, на трагедије које су се догодиле и да се више никада не би поновиле, будући да су се највећи злочини догодили на очиглед оних који су требали да их спријече.
Свечаној академији у бањалучком Банском двору присуствују званичници Републике Српске и представници Србије.
