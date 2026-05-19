Минић: Подршка да свједочења о страдањима буду документована

Премијер Републике Српске Саво Минић поручио је данас у Бањалуци на свечаној академији Меморијалног центра Републике Српске да ће Влада увијек дати подршку да свједочанства о страдањима српског народа буду документована.
"Ово што ради Меморијални центар и сви ми заједно - у камен клешемо истину и историју", истакао је Минић.
Он је додао да српски народ никада неће дозволити да га називају погрдним именима, преноси Срна.
"Зар је могуће након ових свједочења да неко наш род и ову заставу која је увијек била на правој страни историје назове погрдним именима?", упитао је Минић.
Он је додао да поглед у историју није поглед уназад, већ поглед у будућност, да се борило и бори за отаџбину.
Минић је навео да је поносан што се са својим саборцима борио за отаџбину, дијелио страх, вјеру и наду, волио и воли отаџбину.
"Отаџбину, Републику Српску морамо да волимо", рекао је Минић.
