Граорац: Српско страдање мора бити трајно запамћено

Предсједник Републичке организације породица заробљених, погинулих бораца и несталих цивила Исидора Граорац рекла је да српско страдање мора остати трајно запамћено, будући да је у темеље Републике Српске уграђено 23.659 живота војника.
"Свака породица која је оставила свједочење у Бањалуци, Српцу, Броду, Новом Граду, Добоју, Дервенти, Бијељини, Зворнику, Братунцу, Сребреници, Источном Сарајеву, Невесињу, Мркоњић Граду и другим мјестима - жели да се чује глас оних који су преживјели о онима који нису, те да кроз њихове судбине схватимо страшне посљедице рата", рекла је Граорчева у обраћању на свечаној академији Меморијалног центра Републике Српске.
Граорчева је нагласила да само истина може бити темељ правде, које за сада нема на овим просторима, али да правда може бити темељ мира у будућности.
Она сматра да се сарадњом Меморијалног центра са Републичком организацијом породица заробљених, погинулих бораца и несталих цивила и свима који су то сматрали важним трајно чува истина о рату и преживљеним страхотама, губицима који се не могу надокнадити и ранама које вријеме није могло излијечити.
"Обавеза свих Срба, који живе своји на своме, удружења, организација и институција Републике Српске је да подстакну оне који могу да свједоче о ратним страхотама и трајно похране истину о томе", рекла је Граорчева и поручила да ће свједочења о српском страдању бити настављена у име свих који су страдали, а који никада не смију бити заборављени.
База Меморијалног центра садржи 1.500 снимљених свједочанстава и представља јединствен епицентар друштвеног, научног и институционалног сазнања о страдању српског народа кроз снимљена свједочанства чланова породица погинулих и несталих цивила и војника Одбрамбено-отаџбинског рата, као и свих оних који својом судбином свједоче о српском страдању и борби.
Ова база обухвата свједочанства са простора Републике Српске, БиХ, Србије, нарочито са територије Косова и Метохије, некадашње Републике Српске Крајине и Хрватске, као и свједочанства о геноциду над Србима у НДХ током Другог свјетског рата, преноси Срна.
