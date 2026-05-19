Чекање на нови гранични прелаз изазива трошкове транспорта и тотални колапс

Представници Привредне коморе Републике Српске и Конзорцијума Логистике БиХ , поручили су да уколико се што хитније не отвори нови гранични прелаз Градишка доћиће до огромних трошкова транспора и колапса.
„Мост није задовољавао техничке аспекте за прелаз толиког терета“, рекао је Горан Рачић предсједник Привредне коморе Српске.
Рачић је навео да у БиХ преко граничног прелаза у Градишци улази више од 90 одсто увезене робе, а готово 99 одсто робе биљног и животињског поријекла подлијеже фитосанитарном прегледу.
"Затварањем моста у Градишци због урушавања бетонског дијела неће бити могућ увоз робе, осим на прелазу Бијача у Херцеговини, што ће због удаљености повећати трошкове и утицати на конкурентност предузећа из Републике Српске", изјавио је Рачић на конференцији за новинаре у Бањалуци.
Рачић је нагласио и на недавне измјене боравка возача у Европској унији, односно допуну Закона о странцима у Хрватској, гдје је један од закључака био управо хитно отварање моста у Градишци, а што се ни данас није десило.
„Привредници у Федерацији БиХ трпе и веће штете него привредници у Српској“, казао је Рачић.
„Мост технички не може да издржи оптерећење. Сјеверозападни дио БиХ мора се преусмјерити према ГП Бијача. То значи да ће ланци снадбијевања проузроковати кашњења. Очекујемо од УИО да донесу одлуке које су могуће да ГП буде у пуном капацитету. Надам се да ће УО УИО наћи рјешење што прије. Свако вријеме чекања изазива и нове трошкове транспорта и колапс. Захваљујући Хрватској добили смо један корак у смјеру рјешења проблема 90/180. То значи да ће ланци снадбијевања бити јефтинији“, казао је др Велибор Пеулић представник Конзорција Логистика у БиХ.
Предсједник Привредне коморе Српске разговарао је са директором Управе за индиректно опорезивање, а који је изразио спремност за отварање новог граничног прелаза Градишка.
„Превозници су били спремни да стану пред зграду УИО, блокирају те да изађу запослени, а у циљу што хитнијег отварања граничног прелаза. Пошто је сједница била телефонска, одустали су“, поручио је Рачић.
Како је поручено данас новинарима, потребан је и стари мост те што хитнија санација поменутог јер би се дио путнука сигурно преусмјерио ка старом граничном прелазу Градишка.
