"Аутопутеви Српске": Престати са опструисањем новог моста у Градишци

Предузеће "Аутопутеви Републике Српске" апелује на све надлежне на нивоу заједничких органа БиХ, као и представнике ЕУ, да што прије ставе тачку на вишемјесечне опструкције поступка отварања и пуштања у саобраћај новоизграђеног моста преко ријеке Саве код Градишке, као и раније изграђеног граничног прелаза и царинског терминала.
Озбиљно оштећење на постојећем мосту и потпуно затварање међународног граничног прелаза, посљедњи је аларм упозорења свим надлежнима да свако даље одгађање отварања новог моста угрожава живот и безбједност свих учесника у саобраћају, али и нормално функционисање транспорта роба и људи, саопштено је из "Аутопутева", преноси Срна.
Због тога, предузеће "Аутопутеви Републике Српске" у потпуности подржава позиве градоначелника Градишке Зорана Аџића, упућене надлежним органима, да се што хитније омогући преглед постојећег моста, како би био утврђен степен оштећења и оптерећења, те да се саобраћај преусмјери на нови гранични прелаз, како би се спријечио даљи саобраћајни колапс у центру Градишке.
"Аутопутеви" поздрављају брзу и конкретну реакцију министра финансија и трезора у Савјету министара Срђана Амиџића, који је сазвао хитну сједницу Управног одбора Управе за индиректно опорезивање БиХ с циљем усвајања измјена интерних аката, којима ће бити омогућено дуго очекивано пуштање у рад граничног прелаза и царинског терминала у Чатрњи, код Градишке.
"Недопустиво је да због самовоље једног човјека и ретроградне политике званичног Сарајева, савремени и потпуно нови гранични прелаз и мост преко Саве стоје неискоришћени, док су околни гранични прелази између БиХ и Хрватске, посебно у дане викенда, у потпуном хаосу и колапсу због појачање фреквенције саобраћаја", наводи се у саопштењу.
Урушавање дијела старог моста преко Саве у центру Градишке најбоље свједочи о потреби што хитнијег отварања новог моста, како би се спријечило даље угрожавање живота путника и несметаног протока саобраћаја, нагласили су из "Аутопутева Републике Српске".
У саопштењу се подсјећа да Јавно предузеће "Аутопутеви Републике Српске" трпи директну финансијску штету због изостанка одлуке о пуштању у саобраћај новог моста преко ријеке Саве, чију је изградњу Република Српска стрпљиво чекала деценију и по.
"Данас, скоро четири године након завршетка изградње, мост преко Саве још није у функцији, иако су у међувремену створени сви услови и на страни БиХ и на страни Хрватске, да се савремени гранични прелази с обје стране пусте у рад", додали су из "Аутопутева".
