Унија послодаваца Српске: Хитно отворити нови гранични прелаз у Градишци

Унија послодаваца Републике Српске затражила је од Управног одбора Управе за индиректно опорезивање БиХ да донесе хитну одлуку о привременом отварању новог граничног прелаза Градишка без даљег одгађања.
Из Уније су упозорили да привреда нема луксуз чекања, камиони чекају, роба пропада, запослени страхују.
"Заустављање саобраћаја на прекограничном прелазу Градишка за све категорије возила и пјешаке из безбједносних разлога парализоваће економију Републике Српске и БиХ", наводи се у саопштењу.
У Унији наглашавају да алтернативни гранични прелази не могу апсорбовати ни десетину реалног робног промета.
Капацитети ветеринарских служби Хрватске, као и шпедитерски капацитети у БиХ далеко су испод минимума који би обезбиједио функционисање ланца снабдијевања, додаје се у саопштењу.
Унија послодаваца Републике Српске сматра неприхватљивим дјеловање неодговорних појединаца који блокирају отварање граничних прелаза и указује да такво дјеловање свакодневно проузрокује милионске губитке.
"Овакво дјеловање угрожава ланце снабдијевања, посљедично радна мјеста, економски раст и одрживост система социјалне заштите. У насталим околностима нужно је наћи хитна и одржива рјешења", истичу у Унији послодаваца Српске.
На мосту преко ријеке Саве у Градишци ноћас се дјелимично урушила бетонска конструкција и ограда, због чега је у прекиду прекогранични саобраћај за све категорије возила и пјешаке.
Предсједавајући Управног одбора Управе за индиректно опорезивање БиХ Срђан Амиџић поручио је да ће УО данас шести пут покушати да донесе одлуку о отварању новог граничног прелаза у Градишци.
Новоизграђени гранични прелаз и мост, који повезују БиХ са ЕУ /Хрватска/ на најфреквентнијем путном правцу у земљи вриједности 100 милиона евра, спремни су за употребу још од децембра прошле године, али је члан УО УИО из ФБиХ Зијад Крњић више пута спријечио њихово отварање.
