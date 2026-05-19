Окончан увиђај на мосту у Градишци, саобраћај обустављен

Аутор:Огњен Матавуљ
Коментари:0
Градишка полиција окончала је увиђај на мјесту урушавања пјешачке стазе на мосту у Градишци, а саобраћај преко моста и испод њега је потпуно обустављен.
Дио моста обрушио се ноћас око један сат иза поноћи у улици Обала Војводе Степе у Градишци.
”Полицијски службеници ПУ Градишка увиђај су извршили уз присуство Републичког инспектора за саобраћај и вјештака грађевинске струке. О догађају је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука који се изјаснио да се по комплетирању предмета достави извјештај о предузетим мјерама и радњама”, саопштила је ПУ Градишка.
Додају да је саобраћај на мосту у потпуности обустављен за све учеснике, као и у улици Обала Војводе Степе код моста и у улици Видовданска, испод моста.
”У циљу безбједности свих учесника у саобраћају ПУ Градишка апелује на све возаче и пјешаке да користе алтернативне правце за вријеме трајања обуставе”, наводе у полицији.
Незванично сазнајемо да је тужилаштво наложило да се испитају све околности урушавања моста како би се утврдили да ли у цијелом случају има елемената кривичног дјела.
Мост у Градишци изграђен је након Другог свјетског рата и према доступним подацима у употреби је од 13. маја 1956. године. Тешко је оштећен крајем посљедњег рата, након што је с хрватске стране миниран 2. јуна 1995. године. Обновљен је након рата.
Друштво
Обрушио се дио Савског моста у Градишци, затворен гранични прелаз
На мјесту гдје је дошло до обрушавања, 14. фебруара 2013. године дошло је до експлозије плина из резервоара који је кориштен за гријање кафића. Мост том приликом није оштећен, а једна особа је лакше повријеђена.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
БиХ
6 ч0
Република Српска
7 ч0
Република Српска
6 ч0
Друштво
7 ч0
Република Српска
5 ч1
Република Српска
5 ч0
Република Српска
5 ч3
Република Српска
6 ч0
Најновије
17
43
17
35
17
33
17
25
17
24
Тренутно на програму