Окончан увиђај на мосту у Градишци, саобраћај обустављен

Огњен Матавуљ
19.05.2026 12:10

Градишка полиција окончала је увиђај на мјесту урушавања пјешачке стазе на мосту у Градишци, а саобраћај преко моста и испод њега је потпуно обустављен.

Дио моста обрушио се ноћас око један сат иза поноћи у улици Обала Војводе Степе у Градишци.

”Полицијски службеници ПУ Градишка увиђај су извршили уз присуство Републичког инспектора за саобраћај и вјештака грађевинске струке. О догађају је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука који се изјаснио да се по комплетирању предмета достави извјештај о предузетим мјерама и радњама”, саопштила је ПУ Градишка.

Испитују се све околности урушавања

Додају да је саобраћај на мосту у потпуности обустављен за све учеснике, као и у улици Обала Војводе Степе код моста и у улици Видовданска, испод моста.

”У циљу безбједности свих учесника у саобраћају ПУ Градишка апелује на све возаче и пјешаке да користе алтернативне правце за вријеме трајања обуставе”, наводе у полицији.

Незванично сазнајемо да је тужилаштво наложило да се испитају све околности урушавања моста како би се утврдили да ли у цијелом случају има елемената кривичног дјела.

Мост претрпио двије експлозије

Мост у Градишци изграђен је након Другог свјетског рата и према доступним подацима у употреби је од 13. маја 1956. године. Тешко је оштећен крајем посљедњег рата, након што је с хрватске стране миниран 2. јуна 1995. године. Обновљен је након рата.

На мјесту гдје је дошло до обрушавања, 14. фебруара 2013. године дошло је до експлозије плина из резервоара који је кориштен за гријање кафића. Мост том приликом није оштећен, а једна особа је лакше повријеђена.

