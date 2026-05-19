Од Приједорчанина одузет кокаин

Аутор:АТВ
Коментари:0
Приједорска полиција ухапсила је Р.Б. из тог града након што је код њега пронађен и одузет бијели прах налик кокаину.
У ПУ Приједор наводе да је Р.Б. осумњичен да је починио кривично дјело неовлаштена производња и промет дрогом.
”Код осумњиченог је пронађена и одузети бијели прах налик кокаину, укупне бруто масе 18,9 грама и дигитална вага. Након комплетирања предмета против осумњиченог Р.Б. Окружном јавном тужилаштву Приједор доставиће се извјештај за почињено кривично дјело”, наводе у полицији.
Додају да је у одвојеним активности полиција ухапсила и Р.К. из Приједора код кога је пронађено и одузето седам стабљика индијске конопље и мања количина марихуане.
”Због постојања основа сумње да је починио кривично дјело неовлаштена производња и промет дроге против осумњиченог Р.К. надлежном тужилаштву доставиће се извјештај”, саопштила је ПУ Приједор.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
17
43
17
35
17
33
17
25
17
24
Тренутно на програму