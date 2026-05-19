Пуцњава у Палама, ухапшена једна особа

19.05.2026 11:00

Полиција Републике Српске
Полиција је ухапсила С.К. из Пала због сумње да је, након расправе с двије особе, испалио више хитаца у ваздух из ватреног оружја.

У ПУ Источно Сарајево наводе да је С.К. ухапшен због сумње да је починио кривична дјела изазивање опште опасности и недозвољена производња и промет оружја или експкозивних материја.

”С.К. се сумњичи да је 17. маја око четири часа у мјесту Љубогошта, општина Пале, након расправе са двије особе испалио више хитаца у ваздух из ватреног оружја”, саопштила је ПУ Источно Сарајево.

Додају да је по наредби Основног суда у Сокоцу извршен претрес аутомобила, куће и помоћних објеката осумњиченог при чему је пронађено и одузето 125 метака различитог калибра, двије пушке, лимена кутија са барутом, шест различитих детонаторских каписли и одређена количина спорогорећег штапина и материје која асоцира на експлозив.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

