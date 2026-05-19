Logo
Large banner

Цвијановић: Савјет министара без одгађања да покрене процедуре за стављање у функцију новог граничног прелаза Градишка

Аутор:

АТВ
19.05.2026 11:33

Коментари:

0
Српски члан Предсједништва
Фото: ATV

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић затражила је од Савјета министара да без одгађања покрену све процедуре како би био стављен у функцију нови гранични прелаз Градишка - Горња Варош.

Како је нагласила, крајње вријеме је да се прекине са бесмисленим политичким опструкцијама, те да гранични прелаз буде стављен на располагање у најкраћем могућем року грађанима и привредницима.

У допису упућеном предсједавајућој Савјета министара Борјани Кришто и свим министрима, а у који је Срна имала увид, Цвијановић је навела да су упознати о чињеници да је дошло до обрушавања дијела моста на ријеци Сави у Градишци што је довело до затварања постојећег Граничног прелаза Градишка.

"Ова ситуација довела је до обуставе саобраћаја преко поменутог моста што је изазвало ненормалне гужве у одвијању теретног и путничког саобраћаја и константно се производе негативне и штетне посљедице по економију", констатовала је Цвијановић.

На мосту преко ријеке Саве у Градишци ноћас је дошло до д‌јелимичног урушавања бетонске конструкције и ограде, због чега је у потпуном прекиду прекогранични саобраћај за све категорије возила и пјешаке.

Новоизграђени гранични прелаз и мост, који повезују БиХ са ЕУ /Хрватска/ на најфреквентнијем путном правцу у земљи вриједности 100 милиона евра, спремни су за употребу још од децембра прошле године, али је члан Управног одбора Управе за индиректно опорезивање из ФБиХ Зијад Крњић више пута спријечио њихово отварање из искључиво политичких разлога.

Крњићева блокада проузроковала је велике економске губитке за Републику Српску и БиХ јер су путници и теретни саобраћај присиљени да користе већ преоптерећени стари прелаз.

Крњић већ пет пута није хтио дати сагланост за измјене интерних аката, неопходних за отварање новог граничног прелаза у Градишци.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Жељка Цвијановић

Пао мост Градишка

Савски мост Градишка

Затворен ГП Градишка

нови гранични прелаз Градишка

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Срђан Амиџић се обраћа медијима након сједнице УО УИО

БиХ

Срђан Амиџић се обраћа медијима након сједнице УО УИО

42 мин

0
Обрушио се дио Савског моста

БиХ

"Стална комуникација са институцијама у БиХ и Хрватској због моста у Градишци"

43 мин

0
Вулић: Министарство безбједности треба да реагује у вези са отварањем новог граничног прелаза у Градишци

БиХ

Вулић: Министарство безбједности треба да реагује у вези са отварањем новог граничног прелаза у Градишци

1 ч

0
УИО БиХ: Спреми смо да већ данас буде отворен нови гранични прелаз Градишка

БиХ

УИО БиХ: Спреми смо да већ данас буде отворен нови гранични прелаз Градишка

1 ч

0

  • Најновије

12

04

Видовић: Одлука да пензионери плаћају здравствено осигурање биће стављена ван снаге

11

56

"Аутопутеви Српске": Престати са опструисањем новог моста у Градишци

11

52

Минић: Ово је доказ иживљавања какав досад није виђен

11

51

Шпирић: Мост у Градишци је одраз политичке уцјене

11

48

Нивес Целзијус "запалила" мреже у изрезаној хаљини: Дубоки деколте у првом плану

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner