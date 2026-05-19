Цвијановић: Савјет министара без одгађања да покрене процедуре за стављање у функцију новог граничног прелаза Градишка

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић затражила је од Савјета министара да без одгађања покрену све процедуре како би био стављен у функцију нови гранични прелаз Градишка - Горња Варош.
Како је нагласила, крајње вријеме је да се прекине са бесмисленим политичким опструкцијама, те да гранични прелаз буде стављен на располагање у најкраћем могућем року грађанима и привредницима.
У допису упућеном предсједавајућој Савјета министара Борјани Кришто и свим министрима, а у који је Срна имала увид, Цвијановић је навела да су упознати о чињеници да је дошло до обрушавања дијела моста на ријеци Сави у Градишци што је довело до затварања постојећег Граничног прелаза Градишка.
"Ова ситуација довела је до обуставе саобраћаја преко поменутог моста што је изазвало ненормалне гужве у одвијању теретног и путничког саобраћаја и константно се производе негативне и штетне посљедице по економију", констатовала је Цвијановић.
На мосту преко ријеке Саве у Градишци ноћас је дошло до дјелимичног урушавања бетонске конструкције и ограде, због чега је у потпуном прекиду прекогранични саобраћај за све категорије возила и пјешаке.
Новоизграђени гранични прелаз и мост, који повезују БиХ са ЕУ /Хрватска/ на најфреквентнијем путном правцу у земљи вриједности 100 милиона евра, спремни су за употребу још од децембра прошле године, али је члан Управног одбора Управе за индиректно опорезивање из ФБиХ Зијад Крњић више пута спријечио њихово отварање из искључиво политичких разлога.
Крњићева блокада проузроковала је велике економске губитке за Републику Српску и БиХ јер су путници и теретни саобраћај присиљени да користе већ преоптерећени стари прелаз.
Крњић већ пет пута није хтио дати сагланост за измјене интерних аката, неопходних за отварање новог граничног прелаза у Градишци.
