УИО БиХ: Спреми смо да већ данас буде отворен нови гранични прелаз Градишка

Управа за индиректно опорезивање БиХ спремна је да осигура све неопходне услове како би већ данас током дана био отворен нови гранични прелаз Градишка Нови мост - Горњи Варош, који се налази на траси аутопута Бања Лука – Градишка и уз нови мост на ријеци Сави, саопштено је из УИО.
"Ово је неопходно након што је на старом граничном прелазу Градишка дошло до обуставе саобраћаја усљед оштећења мостовске конструкције, чиме је привремено заустављен промет преко једног од најзначајнијих међународних граничних прелаза у Босни и Херцеговини", наводе из УИО и додају:
"Гранични прелаз Градишка на сјеверу БиХ једини је гранични прелаз са БИП статусом у овом дијелу БиХ, што омогућава промет свих врста роба које подлијежу потпуном ветеринарском, фитосанитарном и другим инспекцијским надзорима.
Поред њега, гранични прелаз са таквим статусом у Босни и Херцеговини је Бијача на југу".
"С обзиром на значај несметаног протока роба, посебно роба животињског и биљног поријекла, као и укупног међународног транспорта, Управа за индиректно опорезивање БиХ спремна је да у најкраћем могућем року изврши све потребне организационе, техничке и оперативне активности како би нови гранични прелаз Градишка Нови мост - Горњи Варош био стављен у функцију већ данас у току дана.
Циљ је помоћи домаћој привреди, превозницима и грађанима Босне и Херцеговине, смањити економске посљедице застоја у саобраћају и омогућити несметан проток људи и роба на сјеверу Босне и Херцеговине.
Управа за индиректно опорезивање БиХ је у сталној координацији са свим надлежним институцијама Босне и Херцеговине и Републике Хрватске како би се што прије успоставио нормалан режим одвијања међународног саобраћаја", наводе из УИО.
Подсјећамо, на мосту преко ријеке Саве у Градишци ноћас је дошло до дјелимичног урушавања бетонске конструкције и ограде, због чега је у потпуном прекиду прекогранични саобраћај за све категорије возила и пјешаке.
Новоизграђени гранични прелаз и мост, који повезују БиХ са ЕУ /Хрватска/ на најфреквентнијем путном правцу у земљи вриједности 100 милиона евра, спремни су за употребу још од децембра прошле године, али је члан Управног одбора Управе за индиректно опорезивање из ФБиХ Зијад Крњић више пута спријечио њихово отварање из искључиво политичких разлога.
Крњићева блокада проузроковала је велике економске губитке за Републику Српску и БиХ јер су путници и теретни саобраћај присиљени да користе већ преоптерећени стари прелаз.
Крњић већ пет пута није хтио дати сагласност за измјене интерних аката, неопходних за отварање новог граничног прелаза у Градишци.
