Амиџић заказао хитну сједницу Управног одбора УИО

19.05.2026 09:06

предсједавајући Управног одбора Управе за индиректно опорезивање БиХ
Министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић сазвао је за данас хитну телефонску сједницу Управног одбора УИО на којој ће једина тачка дневног реда бити отварање новог граничног прелаза Градишка, потврђено је за АТВ.

Амиџић. који је и предсједавајући Управног одбора, заказао је сједницу за 13 часова.

Подсјећамо, на мосту преко ријеке Саве у Градишци ноћас је дошло до дјелимичног урушавања бетонске конструкције и ограде, због чега је у потпуном прекиду прекогранични саобраћај за све категорије возила и пјешаке.

Новоизграђени гранични прелаз и мост, који повезују БиХ са ЕУ /Хрватска/ на најфреквентнијем путном правцу у земљи вриједности 100 милиона евра, спремни су за употребу још од децембра прошле године, али је члан Управног одбора Управе за индиректно опорезивање из ФБиХ Зијад Крњић више пута спријечио њихово отварање из искључиво политичких разлога.

Крњићева блокада проузроковала је велике економске губитке за Републику Српску и БиХ јер су путници и теретни саобраћај присиљени да користе већ преоптерећени стари прелаз.

Крњић већ пет пута није хтио дати сагласност за измјене интерних аката, неопходних за отварање новог граничног прелаза у Градишци.

