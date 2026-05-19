"Одлуке које је донио Шмит немају везе са правом и морају бити стављене ван снаге"

19.05.2026 09:55

Ана Тришић Бабић
Вршилац дужности директора Канцеларије за међународну сарадњу Републике Српске Ана Тришић Бабић изјавила је да одлуке које је донио Кристијан Шмит немају везе с правом и морају бити стављене ван снаге.

Према њеним ријечима, није нормално да остану у правном систему и да се о томе прича, јер не можете причати о ненормалним стварима.

"Било који високи представник који би дошао, уз консензус с међународном заједницом и свима нама овд‌је, ако иоле буде човјек при свом ставу и интегритету, би сам требало да каже", нећу тамо да идем док се не избаци одлука да сам ја цар и да могу да радим шта год хоћу", навела је Тришић Бабић на друштвеној мрежи Икс.

