Увиђај на мјесту обрушавања моста: Присуствоваће грађевински и саобраћајни вјештак

Аутор:АТВ
Коментари:0
Ускоро би требао да почне увиђај на мјесту гдје се обрушио дио моста у Градишци, потврђено је за АТВ.
Увиђај ће се обавити по налогу Окружног јавног тужилаштва, а њему ми требало да присуствују грађевински и саобраћајни вјештак.
Подсјећамо, на мосту преко ријеке Саве у Градишци ноћас је дошло до дјелимичног урушавања бетонске конструкције и ограде, због чега је у потпуном прекиду прекогранични саобраћај за све категорије возила и пјешаке.
