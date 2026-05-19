Увиђај на мјесту обрушавања моста: Присуствоваће грађевински и саобраћајни вјештак

Ускоро би требао да почне увиђај на мјесту гдје се обрушио дио моста у Градишци, потврђено је за АТВ.

Увиђај ће се обавити по налогу Окружног јавног тужилаштва, а њему ми требало да присуствују грађевински и саобраћајни вјештак.

Подсјећамо, на мосту преко ријеке Саве у Градишци ноћас је дошло до дјелимичног урушавања бетонске конструкције и ограде, због чега је у потпуном прекиду прекогранични саобраћај за све категорије возила и пјешаке.