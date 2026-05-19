Због урушавања моста у Градишци колапс у Градини, Козарској Дубици и Костајници

Због урушавања моста затворен је ГП Градишка. На ГП Доња Градина појачана је фреквенција возила у оба смјера, а на ГП Костајница и Козарска Дубица на излазу из БиХ. На осталим ГП задржавања нису дужа од 30 минута, саопштили су из АМС РС.

Гранични прелаз Брчко отворен је за путничка возила до 3,5 тоне. Од 02.12.2025. године гранични прелаз Каракај је отворен за све категорије возила. ГП Козарска Дубица На граничном прелазу Шепак забрањен је саобраћај за сва теретна возила. ГП Костајница Подсјећамо, дио Савског моста у Градишци обрушио се јутрос нешто иза 1 час, а гранични прелаз је привремено затворен. Срећом, у тренутку несреће нико није био на мосту, те није било повријеђених.

