Срђан Амиџић се обраћа медијима након сједнице УО УИО

Аутор:

АТВ
19.05.2026 11:25

Фото: АТВ

Министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић обратиће се медијима данас, 19. маја 2026. године, у 13.00 часова на локацији старог граничног прелаза Градишка, на мосту на којем је дошло до урушавања бетонске конструкције и ограде.

Амиџић. који је и предсједавајући Управног одбора УИО обратиће се након телефонске сједнице Управног одбора.

Амиџић: Чланови УО УИО да дају одобрење директору за доношење Правилника

Тема обраћања биће функционисање граничног прелаза Градишка и активности у вези са отварањем новог граничног прелаза.

Подсјећамо, на мосту преко ријеке Саве у Градишци ноћас је дошло до дјелимичног урушавања бетонске конструкције и ограде, због чега је у потпуном прекиду прекогранични саобраћај за све категорије возила и пјешаке.

Новоизграђени гранични прелаз и мост, који повезују БиХ са ЕУ /Хрватска/ на најфреквентнијем путном правцу у земљи вриједности 100 милиона евра, спремни су за употребу још од децембра прошле године, али је члан Управног одбора Управе за индиректно опорезивање из ФБиХ Зијад Крњић више пута спријечио њихово отварање из искључиво политичких разлога.

Крњићева блокада проузроковала је велике економске губитке за Републику Српску и БиХ јер су путници и теретни саобраћај присиљени да користе већ преоптерећени стари прелаз.

Крњић већ пет пута није хтио дати сагласност за измјене интерних аката, неопходних за отварање новог граничног прелаза у Градишци.

