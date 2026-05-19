Logo
Large banner

Видовић: Одлука да пензионери плаћају здравствено осигурање биће стављена ван снаге

Аутор:

АТВ
19.05.2026 12:04

Коментари:

1
Видовић: Одлука да пензионери плаћају здравствено осигурање биће стављена ван снаге
Фото: ATV

Зора Видовић, министар финансија Републике Српске, рекла је да мисли да ће одлука према којој сразмјерни пензионери треба да плаћају 10,2 посто за здравствено осигурање, бити стављена ван снаге.

Она је током актуелног часа, одговарајући на једно од посланичких питања, рекла да према њеним информацијама, у вези са тим, има одређених проблема.

"Везано за плаћање доприноса за здравство пензионера који су остварили већи дио стажа ван Републике Српске, морате се обратим Министарству здравља и Фонду ПИО и ФЗО. Знам да ту има неких проблема, по мом мишљењу и по оном што се сада дешава, мислим да ће то бити стављено ван снаге.

ШЕРАНИЋ: ПОРАСТ КОРИСНИКА ПРАВА НА ТУЂУ ЊЕГУ И ПОМОЋ У СРПСКОЈ

Потпредсједник Владе Републике Српске Ален Шеранић рекао је да је у Српској евидентан пораст лица корисника туђе његе и помоћи.

"Могућа рјешења по овом питању су да се формира републичка комисија која би прегледала све кориснике овог права", рекао је Шеранић током "Актуелног часа", одговора на посланичка питања у Народној скупштини Републике Српске.

Шеранић је појаснио да се ово право на основу закона финансира 50 одсто Република Српска, а преостали дио локалне заједнице.

Народни посланик Драган Галић рекао је да је у општини Шековићи из које долази евидентан пораст права на туђу његу и помоћ, истичући да у овој локалној заједници ово право остварује око 300 корисника.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Пензионери

Зора Видовић

ФЗО Републике Српске

Фонд ПИО

Коментари (1)
Large banner

Више из рубрике

"Аутопутеви Српске": Престати са опструисањем новог моста у Градишци

Република Српска

"Аутопутеви Српске": Престати са опструисањем новог моста у Градишци

5 ч

0
Минић: Ово је доказ иживљавања какав досад није виђен

Република Српска

Минић: Ово је доказ иживљавања какав досад није виђен

5 ч

3
Унија послодаваца Српске: Хитно отворити нови гранични прелаз у Градишци

Република Српска

Унија послодаваца Српске: Хитно отворити нови гранични прелаз у Градишци

6 ч

0
Влада Републике Српске

Република Српска

Допуне закона о социјалној заштити као нацрт у редовној скупштинској процедури

6 ч

0

  • Најновије

17

49

Избола комшиницу и смрскала јој главу чекићем: Стравичан злочин у Шкотској добио судски епилог

17

43

Напитак од 2 састојка смањује апетит и убрзава варење: Раван стомак за само 21 дан

17

35

Више бањалучких улица сутра остаје без струје

17

33

Путин слетио у Пекинг: Почела званична посјета Кини

17

25

Полицијски аутомобил учествовао у саобраћајној несрећи: Након судара ударио у стуб

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner