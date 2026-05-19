Видовић: Одлука да пензионери плаћају здравствено осигурање биће стављена ван снаге

Аутор:АТВ
Коментари:1
Зора Видовић, министар финансија Републике Српске, рекла је да мисли да ће одлука према којој сразмјерни пензионери треба да плаћају 10,2 посто за здравствено осигурање, бити стављена ван снаге.
Она је током актуелног часа, одговарајући на једно од посланичких питања, рекла да према њеним информацијама, у вези са тим, има одређених проблема.
"Везано за плаћање доприноса за здравство пензионера који су остварили већи дио стажа ван Републике Српске, морате се обратим Министарству здравља и Фонду ПИО и ФЗО. Знам да ту има неких проблема, по мом мишљењу и по оном што се сада дешава, мислим да ће то бити стављено ван снаге.
Потпредсједник Владе Републике Српске Ален Шеранић рекао је да је у Српској евидентан пораст лица корисника туђе његе и помоћи.
"Могућа рјешења по овом питању су да се формира републичка комисија која би прегледала све кориснике овог права", рекао је Шеранић током "Актуелног часа", одговора на посланичка питања у Народној скупштини Републике Српске.
Шеранић је појаснио да се ово право на основу закона финансира 50 одсто Република Српска, а преостали дио локалне заједнице.
Народни посланик Драган Галић рекао је да је у општини Шековићи из које долази евидентан пораст права на туђу његу и помоћ, истичући да у овој локалној заједници ово право остварује око 300 корисника.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
5 ч0
Република Српска
5 ч3
Република Српска
6 ч0
Република Српска
6 ч0
Најновије
17
49
17
43
17
35
17
33
17
25
Тренутно на програму