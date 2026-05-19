Као ”Пишоња и Жуга”: У Тарчину украден аутобус, возач ухапшен у Јабланици

Несвакидашња крађа догодила се јутрос на подручју Тарчина, када је мушкарац украо аутобус. Он је у јутарњим сатима запажен на бензинској пумпи у Јабланици, с обзиром да је дјеловао сумњиво полицији.
Полиција МУП-а ХНК га је зауставила, а он им је казао да је возач аутобуса. Полицијски службеници су контактирали Оперативни центар МУП-а КС, гдје је утврђено да је тај аутобус отуђен немало прије тога из мјеста Тарчин са стајалишта, пише Аваз.
”Око 4 сата, дежурној служби Хаџићи обратио се дежурни ХНК пријавио да су полицијски службеници ПС Јабланица у мјесту Јабланица на бензинској пумпи зауставили и контролисали моторно возило аутобус, власништво фирме Центротранс којим је управљало лице М.К. из Хаџића. Он је отуђио предметни аутобус дана 19.05.2026., данас, у јутарњим сатима који је претходно био паркиран у мјесту Тарчин, опћина Хаџићи – истакла је Мерсиха Новалић, портпаролка МУП-а КС.
Овај мушкарац се сумњичи да је починио кривично дјело из члана 286 КЗ ФБиХ. Ухапшен је од стране полицијских службеника ПС Јабланица.
”Дежурни тужилац Кантоналног тужилаштва Кантона Сарајево је упознат који је наложио да полицијски службеници ПС Јабланица предузму мјере и радње из својих надлежности на околности документовања предметног кривичног дјела и изврше увиђајне радње, да се у склопу увиђаја отуђени аутобус врати власнику, а да полицијски службеници ОКП-а из Хаџића на околности предметног кривичног ђела у својству осумњиченог испитају”, рекла је Новалић.
Иначе, интересантно је да је оваква прича опјевана у пјесми Забрањеног пушења ”Пишоња и Жуга”.
