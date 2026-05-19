Logo
Large banner

Сипали гориво на туђи рачун: Возач оштетио болницу за 46.000 КМ!?

Аутор:

АТВ
19.05.2026 11:43

Коментари:

0
Fotografija prikazuje sipanje goriva u automobil
Фото: АТВ

Возач требињске Опште болнице Ј.В. пријављен је Окружном јавном тужилаштву у Требињу због сумње злоупотребом положаја оштетио болницу за 46.792 марке!

Како сазнаје АТВ Ј.В. је осумњичен да је дуже вријеме службену картицу за точење горива користио у приватне сврхе.

Пријављени и радници пумпе

Осим њега пријава је поднесена и против седам радника бензинске пумпе, с којима је болница имала уговор о точењу горива, јер су Ј.В. омогућили извршење кривичног дјела.

У ПУ Требиње наводе да је извјештај против Ј.В. поднесен због сумње да је починио кривично дјело злоупотреба службеног положаја или овлаштења.

”Осумњичени је као запослено лице у јавној установи искористио свој положај и прибавио противправну материјалну корист”, саопштила је ПУ Требиње.

Болницу оштетили за 46.792 КМ

Додају да је извјештајем обухваћено још седам особа и то Г.В., Н.М., Д.П., П.А., Д.М., П.Л. и С.П.

”Они се сумњиче да су омогућила Ј.В. извршење кривичног дјела, чиме су они починили кривично дјело злоупотреба службеног положаја или овлаштења у саизвршилаштву. Својим дјеловањем осумњичени су јавној установи нанијели штету од 46.792 КМ”, саопштила је ПУ Требиње.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

гориво

бензинска пумпа

Кривична пријава

Требиње

злоупотреба положаја

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Полиција Републике Српске

Хроника

Пуцњава у Палама, ухапшена једна особа

1 ч

0
Шине на жељезничкој пруги.

Хроника

Тијело дјевојке нађено на шинама: Ужасан призор у Земуну

15 ч

0
Достављач убијен 19 година

Хроника

Градоначелник Дрниша након убиства матуранта: "Систем није заказао"

16 ч

0
Аутомобил полиције Федерације БиХ на непознатој локацији паркиран са упаљеним ротационим свјетлима током ноћи

Хроника

Полицајац повријеђен у удесу у центру Сарајева

16 ч

0

  • Најновије

12

10

Окончан увиђај на мосту у Градишци, саобраћај обустављен

12

04

Видовић: Одлука да пензионери плаћају здравствено осигурање биће стављена ван снаге

11

56

"Аутопутеви Српске": Престати са опструисањем новог моста у Градишци

11

52

Минић: Ово је доказ иживљавања какав досад није виђен

11

51

Шпирић: Мост у Градишци је одраз политичке уцјене

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner