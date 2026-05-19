Сипали гориво на туђи рачун: Возач оштетио болницу за 46.000 КМ!?

Аутор:АТВ
Коментари:0
Возач требињске Опште болнице Ј.В. пријављен је Окружном јавном тужилаштву у Требињу због сумње злоупотребом положаја оштетио болницу за 46.792 марке!
Како сазнаје АТВ Ј.В. је осумњичен да је дуже вријеме службену картицу за точење горива користио у приватне сврхе.
Осим њега пријава је поднесена и против седам радника бензинске пумпе, с којима је болница имала уговор о точењу горива, јер су Ј.В. омогућили извршење кривичног дјела.
У ПУ Требиње наводе да је извјештај против Ј.В. поднесен због сумње да је починио кривично дјело злоупотреба службеног положаја или овлаштења.
”Осумњичени је као запослено лице у јавној установи искористио свој положај и прибавио противправну материјалну корист”, саопштила је ПУ Требиње.
Додају да је извјештајем обухваћено још седам особа и то Г.В., Н.М., Д.П., П.А., Д.М., П.Л. и С.П.
”Они се сумњиче да су омогућила Ј.В. извршење кривичног дјела, чиме су они починили кривично дјело злоупотреба службеног положаја или овлаштења у саизвршилаштву. Својим дјеловањем осумњичени су јавној установи нанијели штету од 46.792 КМ”, саопштила је ПУ Требиње.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
12
10
12
04
11
56
11
52
11
51
Тренутно на програму