Минић: Затворити ОХР да више не прави штету Српској и БиХ

Аутор:

АТВ
19.05.2026 12:30

Коментари:

0
Саво Минић предсједник Владе Републике Српске
Фото: ATV

Премијер Републике Српске Саво Минић оцијенио је да након одласка нелегалног и нелегитимног Кристијана Шмита треба затворити ОХР, и то првенствено због све штете коју су овај странац и слични нанијели Српској, а тиме и цијелој БиХ.

Минић је изјавио новинарима у Бањалуци да Република Српска и БиХ неће ништа позитивно добити ако се задржи функција високог представника са такозваним бонским овлашћењима.

Он сматра да ће у том случају бити само питање дана када ће неки лобији опет направити потезе или наметања ради урушавања Српске.

"Зато сматрамо да је дошло вријеме да се затвори ОХР. Прошло је много времена и видимо да су сва Шмитова дјеловања била нелегална", рекао је Минић коментаришући Приједлог декларације о затварању ОХР-а у БиХ који ће бити разматран на сједници Народне скупштине која је у току.

