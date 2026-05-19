Додик: Подршка Сари Ћирковић на сваком кораку спортског и животног пута

АТВ
19.05.2026 13:06

Увијек је посебно задовољство срести се и разговарати са Саром Ћирковић и њеним тренером Мирком Ждралом. Сарин неоспорни таленат, шампионски карактер, посвећеност и спортски дух показују да су пред њом блистава спортска будућност и још много великих побједа, рекао је предсједник СНСД-а Милорад Додик.
Лидер СНСД-а Милорад Додик поручио је данас да ће репрезентативка Србије у боксу Сара Ћирковић увијек имати његову искрену подршку на сваком кораку њеног спортског и животног пута.

"Увијек је посебно задовољство срести се и разговарати са Саром Ћирковић и њеним тренером Мирком Ждралом", објавио је Додик на "Иксу".

Додик је истакао да Сарин неоспорни таленат, шампионски карактер, посвећеност и спортски дух показују да су пред њом блистава спортска будућност и још много великих побједа.

"Током нашег разговора упознала ме је о својим будућим активностима и такмичењима која је очекују. Осврнули смо се и на све велике успјехе и медаље које је освојила у претходном периоду, на достојанствен начин представљајући свој народ и нашу Републику", рекао је Додик.

