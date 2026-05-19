Кошарац: Гласањем бошњачких министара против отварања новог граничног прелаза пале све маске

Аутор:АТВ
Коментари:0
Сав апсурд бошњачке политике огледа се у данашњој сједници Савјета министара, на којој су министри из реда бошњачког народа гласали против отварања новог граничног прелаза Градишка, изјавио је министар спољне трговине и економских односа у Савјету министара Сташа Кошарац.
Кошарац је нагласио да се поново показало да "Тројка" ништа не разумије, али да је то не спречава да, у садејству са Зијадом Крњићем из Управног одбора УИО БиХ, урушава било какав капацитет БиХ.
"Све маске су пале! Њихове опструкције отварања новог граничног прелаза Градишка, након урушавања дијела моста и затварања граничног прелаза за саобраћај, превазилазе политиканство и заиста су на ивици здравог разума", констатовао је Кошарац за Срну.
Он је рекао да је бошњачко политичко дјеловање увијек усмјерено против интереса Републике Српске, па макар то било и против интереса БиХ.
"Они чак нису ни за БиХ. Увијек су и искључиво против Републике Српске", констатовао је Кошарац.
Нови гранични прелаз Градишка није искључиви интерес Републике Српске, каже Кошарац, већ свих грађана у Српској и ФБиХ, као и свих привредника.
"Како ће грађанима и привредницима објаснити своје одлуке?! Хоће ли одговарати за блокаду спољнотрговинског промета и штете које ће сносити привреда и Српске и ФБиХ?!", упитао је министар Кошарац.
Он је нагласио да су њихове опструкције доказ нефункционалности институција БиХ, истичући да је бесмислено учествовати у раду Савјета министара на темељу уцјењивања.
"И ми то можемо урадити, као и размотрити учешће у раду Савјета министара током седмице", поручио је Кошарац.
Министри из реда бошњачког народа у Савјету министара данас су гласали против отварања новог граничног прелаза Градишка.
На мосту преко ријеке Саве у Градишци ноћас је дошло до дјелимичног урушавања бетонске конструкције и ограде, због чега је у потпуном прекиду прекогранични саобраћај за све категорије возила и пјешаке.
Новоизграђени гранични прелаз и мост, који повезују БиХ са ЕУ /Хрватска/ на најфреквентнијем путном правцу у земљи вриједности 100 милиона евра, спремни су за употребу још од децембра прошле године, али је члан Управног одбора Управе за индиректно опорезивање из ФБиХ Зијад Крњић више пута спријечио њихово отварање из искључиво политичких разлога.
Крњићева блокада проузроковала је велике економске губитке за Републику Српску и БиХ јер су путници и теретни саобраћај присиљени да користе већ преоптерећени стари прелаз.
Крњић већ пет пута није хтио дати сагланост за измјене интерних аката, неопходних за отварање новог граничног прелаза у Градишци.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
БиХ
3 ч1
БиХ
4 ч3
БиХ
4 ч0
БиХ
4 ч2
Најновије
17
35
17
33
17
25
17
24
17
24
Тренутно на програму