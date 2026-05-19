Отворена највећа база свједочанстaва о страдању српског народа

Највећа база снимљених свједочанстава о страдању српског народа на простору бивше Југославије, која има 1.500 снимљених свједочанстава, данас је отворена на свечаној академији Меморијалног центра Републике Српске у Бањалуци.
Директор Меморијалног центра Републике Српске Денис Бојић истакао је да је база један од главних националних пројеката у области културе памћења који има потенцијал да постане кључна референтна тачка за научна истраживања, образовне процесе и јавну употребу историјског знања.
"Ријеч је о једном од најзначајнијих националних пројеката у области очувања културе памћења, који по свом значају превазилази оквире матичног простора и представља трајни допринос цјелокупном српском народу и очувању очувању историјског памћења и идентитета Срба", рекао је Бојић на свечаној академији у Банском двору којој присуствују званичници Републике Српске.
Он каже да је циљ наведеног пројекта успостављање континуитета културе памћења, усмене историје и систематског документовања историјских страдања.
"База Меморијалног центра јесте јединствен епицентар друштвеног, научног и институционалног сазнања о страдању српског народа кроз снимљена свједочанства чланова породица погинулих и несталих цивила и војника Одбрамбено-отаџбинског рата, као и свих оних који својом судбином свједоче о српском страдању и борби", истакао је Бојић.
Он је навео да су обухваћена свједочанства са простора Републике Српске, БиХ, Србије, нарочито са територије Косова и Метохије, некадашње Републике Српске Крајине и Хрватске, као и свједочанства о геноциду над Србима у Независној Држави Хрватској током Другог свјетског рата, преноси Срна.
