Ево како се на природан начин ријешити мушица из цвијећа

Аутор:АТВ
Коментари:0
Да ли сте примјетили ситне мушице које се изненада појављују око саксија и никако да нестану? Дјелује као да се створе преко ноћи, брзо се размноже и претворе његу биљака у праву муку.
Ипак, постоји једноставан трик који баштовани користе годинама, а за њега вам не требају скупи препарати ни хемикалије довољне су обичне шибице које већ имате код куће.
Фудбал
Јувентус казнио Влаховића
Глава шибице садржи сумпорна једињења која се постепено ослобађају када се забоде у влажну земљу. Тај сумпор ствара услове које мушице и њихове ларве не подносе, па се њихов број брзо смањује.
Осим тога, сумпор дјелује и против гљивица којима се ларве хране, због чега се овај трик већ дуго користи међу баштованима.
Потребно је да обичне шибице забодете у земљу главом надоле, распоређене по саксији. За мање саксије довољно је 5 до 7 шибица
За веће саксије користи се 10 до 15 комада.
Република Српска
Стевандић: Српска омогућила отварање највеће базе свједочанстава
Шибице треба мијењати на свака два до три дана, јер се сумпор у међувремену раствори у земљи.
Поступак се понавља двије до три недјеље, а мушице често почињу да нестају већ након прве замјене.
Стручњаци упозоравају да мушице највише привлачи стално влажна земља. Зато треба смањити заливање и пустити да се горњи слој земље мало осуши прijе него што биљку поново залијете.
Без вишка влаге мушице губе идеално мјесто за размножавање.
Ако је биљка већ озбиљно нападнута и ларве су оштетиле коријен, тада само шибице неће ријешити проблем.
БиХ
Цвијановић: Свједочанства о страдањима обавеза и одговорност
У том случају савјетује се пресађивање биљке у нову земљу и прање корена благим раствором калијум-перманганата.
Многи користе и додатне природне трикове:
БиХ
Вулић: Клуб СНСД-а не може подржати допуне Пословника ослоњене на Шмитове наметнуте одлуке
Сви ови мириси и састојци мушицама веома сметају и спречавају њихово размножавање.
(Најжена)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Савјети
6 ч0
Савјети
19 ч0
Савјети
20 ч0
Савјети
1 д0
Најновије
17
35
17
33
17
25
17
24
17
24
Тренутно на програму