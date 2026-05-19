Ево како се на природан начин ријешити мушица из цвијећа

19.05.2026 15:01

Цвијеће башта
Фото: pexels/AMOL NAKVE

Да ли сте примјетили ситне мушице које се изненада појављују око саксија и никако да нестану? Дјелује као да се створе преко ноћи, брзо се размноже и претворе његу биљака у праву муку.

Ипак, постоји једноставан трик који баштовани користе годинама, а за њега вам не требају скупи препарати ни хемикалије довољне су обичне шибице које већ имате код куће.

Како трик заправо функционише?

Глава шибице садржи сумпорна једињења која се постепено ослобађају када се забоде у влажну земљу. Тај сумпор ствара услове које мушице и њихове ларве не подносе, па се њихов број брзо смањује.

Осим тога, сумпор дјелује и против гљивица којима се ларве хране, због чега се овај трик већ дуго користи међу баштованима.

Потребно је да обичне шибице забодете у земљу главом надоле, распоређене по саксији. За мање саксије довољно је 5 до 7 шибица

За веће саксије користи се 10 до 15 комада.

Шибице треба мијењати на свака два до три дана, јер се сумпор у међувремену раствори у земљи.

Поступак се понавља двије до три недјеље, а мушице често почињу да нестају већ након прве замјене.

Важно је и заливање

Стручњаци упозоравају да мушице највише привлачи стално влажна земља. Зато треба смањити заливање и пустити да се горњи слој земље мало осуши прijе него што биљку поново залијете.

Без вишка влаге мушице губе идеално мјесто за размножавање.

Када шибице више нису довољне?

Ако је биљка већ озбиљно нападнута и ларве су оштетиле коријен, тада само шибице неће ријешити проблем.

У том случају савјетује се пресађивање биљке у нову земљу и прање корена благим раствором калијум-перманганата.

Помажу и бијели лук, пијесак и цимет

Многи користе и додатне природне трикове:

  • танак слој пијеска преко земље
  • ченове бијелог лука забодене у саксију
  • цимет посут по површини земље
Сви ови мириси и састојци мушицама веома сметају и спречавају њихово размножавање.

(Најжена)

