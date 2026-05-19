Стевандић: Српска омогућила отварање највеће базе свједочанстава

19.05.2026 14:54

Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић
Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић рекао је да је Српска створила културу сјећања, те омогућила и одржавање свечане академије Меморијалног центра Српске и отварање највеће базе снимљених свједочанстава о страдању српског народа на простору бивше Југославије.

"Своју историју смо стварали главама и крвљу, а сузама пишемо будућност тако што нећемо да заборавимо и нећемо да се предамо. Ми смо потомци народа који је претекао, није потучен, ни поклан. Над‌јачао је фашисте, усташе и муџахедине и све који су хтјели да нас одавде избришу. Све нас заједно чува Република Српска", истакао је Стевандић обраћајући се на свечаној академији Меморијалног центра Српске.

Стевандић је рекао да данас постоји велики број институција које се баве националном историјом, те да је сигурно да само у Републици Српској српски народ може да настави да његује своје традиције и корача у будућност.

"У завјет тога морамо да кажемо шта смо све спремни – да је бранимо у сваком тренутку и на сваки могући начин. Слава погинулим јунацима, мир и спокој њиховим породицама, а свима нама обавеза да се никад не предамо!", поручио је Стевандић.

База Меморијалног центра садржи 1.500 снимљених свједочанстава и представља јединствен епицентар друштвеног, научног и институционалног сазнања о страдању српског народа кроз снимљена свједочанства чланова породица погинулих и несталих цивила и војника Одбрамбено-отаџбинског рата, као и свих оних који својом судбином свједоче о српском страдању и борби, преноси Срна.

Ова база обухвата свједочанства са простора Републике Српске, БиХ, Србије, нарочито са територије Косова и Метохије, некадашње Републике Српске Крајине и Хрватске, као и свједочанства о геноциду над Србима у НДХ током Другог свјетског рата.

