Аутомобил прешао дјечаку (6) преко шаке: Тешка несрећа у Земуну

19.05.2026 15:20

Ротација на возилу хитне помоћи.
На Батајничком друму у Земуну данас око 13 часова дошло је до ужасне саобраћајне несреће приликом које је повријеђен шестогодишњи дјечак.

Према првим информацијама, аутомобил је налетио на дјечака у непосредној близини тржног центра "БН Босс" у Земуну.

Наводно, возило је несрећном дјетету прешло точком преко шаке.

На мјесто саобраћајне несреће је одмах је изашла екипа Хитне помоћи, која је повријеђеног дјечака брзо збринула.

Дјечак је задобио повреде екстремитета и колима Хитне помоћи је хитно превезен на Институт за здравствену заштиту мајке и дјетета "Др Вукан Чупић" на Новом Београду, гдје му се указује даља медицинска помоћ и врши комплетна дијагностика.

(Телеграф.рс)

