Додик: Важно систематско документовање страдања Срба

Аутор:АТВ
Коментари:0
Формирање Меморијалног центра Републике Српске изузетно је значајно, јер циљ јесте систематско документовање историјских страдања српског народа, истакао је данас у Бањалуци лидер СНСД-а Милорад Додик.
"Нисам оклијевао да подржим формирање Меморијалног центра Републике Српске и захвалан сам директору овога центра Денису Бојићу и његовим сарадницима за предан рад, те породицама страдалих који су смогли снагу да поново свједоче о страхотама које су доживјели у посљедњем рату", рекао је Додик на свечаној академији Меморијалног центра Републике Српске.
Он је нагласио да је веома значајно што ће Народна скупштина Републике Српске разматрати законске одредбе које се односе на права бораца, преноси СРНА.
"Додатно ћемо побољшати положај бораца. Институције Републике Српске упорно су радиле на побољшању положаја борачких категорија, али и да не буду заборављена страдања српског народа", истакао је Додик.
Додик је најавио да ће за неколико дана, уз договор са предсједником Србије Александром Вучићем, бити сједница Координационог тијела за изградњу спомен-подручја Доња Градина.
"Дигитализација коју је урадио Меморијални центар биће незаобилазан дио спомен- подручја Доња Градина", рекао је Додик.
Република Српска
Додик: Поновљена блокада најбоље показује бесмисао БиХ
Према његовом мишљењу, остали народи су на бази неистина формирали причу о властитом страдању.
"Примјер јесте да је више од 400 имена која су уклесана у Поточарима било оних који су живи. Нама не треба лажно свједочење, треба нам истина", каже Додик.
Он је напоменуо да је дигитализација страдања српског народа важна ради будућих генерација.
"Сарађиваћемо са институцијама Србије о питању страдања српског народа. То је јединствена истина која мора бити сачувана. Морамо законски уредити област која се односи на наша страдања", поручио је Додик.
Обраћањима и пригодним програмом, завршена је свечана академија Меморијалног центра Републике Српске.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Република Српска
1 ч1
Република Српска
2 ч0
Најновије
17
43
17
35
17
33
17
25
17
24
Тренутно на програму