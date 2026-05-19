Хороскопски знакови који глуме да их ништа не дира, а све их погађа

19.05.2026 17:01

Фото: Pexels

Неки људи д‌јелују хладно, смирено и недодирљиво, али иза тога често крију много више емоција него што показују.

Одређени хороскопски знакови посебно тешко признају да их је нешто повриједило па ће радије глумити равнодушност него показати колико их ствари заправо погађају.

Иако другима могу д‌јеловати емоционално затворено, у себи често анализирају сваку ријеч и ситуацију. Према астрологији, такви се људи најчешће рађају у овим хороскопским знаковима.

Шкорпија

Шкорпије ријетко показују колико их нешто заиста боли. Чак и када их неко дубоко повриједи, често ће се понашати као да их није брига и да су потпуно хладни.

Ипак, све памте и дуго анализирају ситуације у својој глави. Иза њихове смирене фасаде често се крије много интензивних емоција које не желе показати другима.

Јарац

Људи рођени у знаку Јарца воле да остављају утисак рационалних и стабилних особа које ништа не може избацити из такта.

Када их нешто погоди, често ће се још више повући у себе и фокусирати на посао или обавезе како не би морали да причају о емоцијама.

Иако д‌јелују хладно, туђе ријечи и разочарања знају да их прате много дуже него што други мисле. Тешко показују рањивост јер не воле осјећај губитка контроле.

Водолија

Водолије често глуме емоционалну дистанцу и понашају се као да их драма и туђа мишљења не занимају.

Међутим, многи од њих све примјећују и много тога схватају лично, само то ријетко признају.

Када их нешто повриједи, често ће се удаљити или постати још хладнији умјесто да отворено покажу емоције. Управо зато људи често ни не схвате колико их неке ствари заправо погађају, преноси Индекс.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

