Хороскоп за уторак: Новац се осмјехује Бику, Шкорпије чека страствен дан

Ево шта звијезде предвиђају за уторак, 19. мај.
Посао: Данас је идеално вријеме да преузмете иницијативу на састанку јер ће ваша енергија бити заразна. Избјегавајте непотребне сукобе са колегама који не дијеле ваш темпо рада како бисте остали продуктивни.
Љубав: Ваш партнер би могао да приговори вашој импулсивности, зато покушајте да саслушате другу страну прије него што нагло реагујете. Слободни могу очекивати занимљив и динамичан сусрет у теретани или током спортских активности на отвореном.
Здравље: Могуће су привремене главобоље због напетости у вратном дијелу кичме. Смањите унос кофеина поподне и приуштите себи кратку шетњу на свјежем ваздуху.
Посао: Ваша финансијска ситуација се стабилизује, а могуће је да ћете добити неочекивану уплату за пројекат који сте одавно завршили. Држите се провјерених метода рада и избјегавајте ризична улагања данас.
Љубав: Уживаћете у мирној вечери код куће припремајући своје омиљено јело са вољеном особом. Ако сте слободни, особа из вашег непосредног комшилука могла би да покаже суптилно, али веома јасно интересовање за вас.
Здравље: Ваше грло је данас осјетљиво место, зато избјегавајте превише хладна и газирана пића. Пазите на унос шећера, јер нагли скокови могу негативно утицати на ваш ниво енергије.
Посао: Бићете бомбардовани телефонским позивима и имејловима који захтијевају ваш тренутни и брз одговор. Ваша способност обављања више задатака истовремено биће стављена на тест, али пазите да не изгубите важан документ у журби.
Љубав: Стари пријатељ ће вам послати поруку која ће пробудити носталгична осјећања и жељу за сусретом. Искористите своју урођену елоквенцију да ријешите мањи неспоразум који већ неко вријеме тиња у вашој вези.
Здравље: Ментални умор је појачан, па би било препоручљиво искључити све екране најмање сат времена прије спавања. Плућа су вам осјетљива, па избјегавајте задимљене просторе и тражите свјеж ваздух.
Посао: Интуитивно ћете осјетити промјене у свом радном окружењу прије него што буду званично објављене свима. Данас више волите да се ослоните на сопствену процјену ситуације него да слијепо пратите упутства која вам дјелују нелогично.
Љубав: Породична атмосфера биће испуњена топлином, а некоме ко вам је близак биће потребан ваш конкретан савјет и емоционална заштита. Самци би могли осјетити лептириће у стомаку након лежерног разговора са неким кога познају преко посла.
Здравље: Систем за варење је данас изузетно осјетљив на стрес, зато бирајте само лагане и куване оброке. Пијте доста негазиране воде током цијелог дана како бисте избјегли непотребно задржавање течности у организму.
Посао: Вашу креативност ће примјетити претпостављени, што би могло да отвори врата ка брзом унапређењу. Не дозволите да вас понос спријечи да потражите техничку помоћ од млађих и искуснијих колега.
Љубав: Данас ћете бити у центру пажње гдје год да се појавите, што ће изузетно благотворно утицати на ваш его и самопоуздање. Вашем партнеру би могло да смета ваше отворено флертовање са другима, зато будите опрезни са гестовима и погледима.
Здравље: Ваше срце и кичма захтјевају вашу пажњу, зато избјегавајте нагле покрете и сваки тежак физички напор. Правилно држање тијела док седите за рачунаром значајно ће смањити непријатне болове у доњем дјелу леђа.
Рад: Прецизност којом обављате задатке спасиће ваш тим од велике грешке у завршном извјештају. Фокусирајте се на детаље које су други превидјели и добићете заслужено јавно признање за свој труд.
Љубав: Критички тон према партнеру могао би да отуђи вољену особу, па покушајте да изразите своје незадовољство на блажи начин. Слободне Дјевице би могле да упознају некога занимљивог у библиотеци или на стручном образовном курсу.
Здравље: Ваша склоност ка бризи директно утиче на ваш стомак, зато пијте биљне чајеве за које је доказано да смирују варење. Кратка медитација или вјежбе дисања ће вам помоћи да смирите свој аналитички ум прије спавања.
Посао: Дипломатски приступ ће вам помоћи да рјешите дугогодишњи затегнут однос између два важна сарадника. Данас је веома повољан дан за потписивање уговора или договарање нових, дугорочних пословних партнерстава.
Љубав: Хармонија у вашој вези биће вам апсолутни приоритет, па ћете бити спремни на компромисе који вам обично тешко падају. Особа коју сте недавно упознали у већем друштву могла би вас неочекивано позвати на кафу.
Здравље: Ваши бубрези су данас осјетљивији него обично, зато обавезно повећајте унос воде и драстично смањите со у исхрани. Пронађите здраву равнотежу између посла и одмора како бисте избјегли нагли пад енергије увече.
Посао: Интензивно ћете се посветити рјешавању сложеног техничког проблема који друге колеге избјегавају недјељама. Ваша способност да видите испод површине даће вам стратешку предност у односу на конкуренцију.
Љубав: Страсти ће бити појачане, али пазите да не дозволите да вам неоснована љубомора поквари иначе пријатан и романтичан сусрет са партнером. Мистериозна порука особе из ваше прошлости могла би вас накратко избацити из емоционалне равнотеже.
Здравље: Ваша енергија је на високом нивоу, али обавезно пазите на случајне повреде оштрим предметима у домаћинству. Ваш репродуктивни систем захтева ваше редовне прегледе и додатну пажњу током ових нестабилних дана.
Посао: Ваш урођени оптимизам биће кључан за мотивисање цијелог вашег тима током овог захтјевног радног дана. Могуће су вести о предстојећем пословном путовању или прилика за сарадњу са престижним страним клијентима.
Љубав: Наглашена потреба за слободом могла би данас изазвати неспоразум са партнером који жели више вашег времена. Слободни би могли да доживе узбудљиву авантуру са особом која је тек недавно стигла у њихов град.
Здравље: Ваша јетра и бутине су осјетљиви дијелови вашег тијела, зато избјегавајте масну храну и било који алкохол. Физичка активност на отвореном ће вам помоћи да успјешно ослободите нагомилани стрес и негативну енергију.
Посао: Дисциплинован приступ раду ће вам омогућити да све захтјевне задатке завршите знатно прије рока. Озбиљан разговор са претпостављенима о вашој будућој позицији у компанији проћи ће много боље него што се очекивало.
Љубав: Иако нисте склони да јавно показујете емоције, ваш партнер ће данас цијенити вашу практичну подршку и непоколебљиву лојалност. Слободни Јарчеви би могли да започну преписку са неким ко дијели њихове високе амбиције.
Здравље: Ваше кости и зглобови су под повећаним притиском, па би вам користиле лагане вежбе истезања или јога. Уносите више калцијума и витамина Д кроз исхрану како бисте ојачали своје тијело и имунитет.
Посао: Оригиналне идеје које данас предлажете могле би бити погрешно схваћене од стране конзервативнијих колега,али не одустајте. Данас је одличан дан за рад на технолошким иновацијама или дигиталним креативним пројектима.
Љубав: Независност вам је данас важнија од свега другог, што би ваш партнер могао погрешно протумачити као ваше емоционално хлађење. Искористите вече да се опустите са пријатељима који дијеле иста неконвенционална интересовања.
Здравље: Циркулација у ногама би могла бити мало слабија, па избјегавајте дуго стајање на једном мјесту. Нервозу појачавају спољашњи утицаји, па би вам боравак у природи донио потребан унутрашњи мир.
Посао: Ваша интуиција ће вас непогрешиво водити кроз компликоване преговоре у којима ће други сарадници оклевати. Будите опрезни са финансијским документима, јер бисте могли да направите грешку због повременог маштања.
Љубав: Искрена осјетљивост коју показујете привући ће особу која тражи стабилност и дубоку емотивну везу. Романтични сусрет поред мора или ријеке пружиће вам осјећај потпуног мира и обостране припадности.
Здравље: Стопала су вам данас посебно осјетљива, зато бирајте само удобну обућу и приуштите себи опуштајућу купку. Склони сте да преузимате туђе негативне емоције, зато се окружите само позитивним људима.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
