Хороскоп за понедјељак: Близанци превазилазе нерасположење, Девице имају промјене у пословном сегменту

Аутор:АТВ
Коментари:0
Дневни хороскоп за понедјељак, 18. мај.
Бићете мало нервозни због велике количине обавеза која вас чека од раног јутра, али ћете се трудити да са сарадницима одржавате коректан однос. Ако се потрудите, радна атмосфера ће бити потпуно у реду. Желите да се вољена особа више ангажује око вас.
Чиниће вам се да сте у многим стварима погрешили, сматраћете да су ваши потези били исхитрени. Покушајте да не подлегнете лошем расположењу, поготово што ће оно трајати само за време пријеподневних сати. Остатак дана донијеће вам ведрије мисли.
Нерасположење у првом дијелу дана брзо ће бити превазиђено и пред вама су добри моменти и у пословном али и у емотивном сегменту. Ваше расположење ће бити заразно. У мислима вам је особа коју сте од скора упознали, вјероватно преко посла.
Другачије ћете се поставити према особама са којима сарађујете. Колеге могу примјетити промјену на вама, јер нећете бити спремни да им изађете у сусрет око оних ситуација које вас лично не дотичу. Емотивно – дан добар за изласке и дружење.
Краткотрајна узнемиреност због критике од стране надређених. Обратите се колегама – данас су спремни да вам изађу у сусрет. Пријаће вам да будете у покрету, да се дружите са пријатељима или да будете у шетњи, изласку са партнером.
Промјене у пословном сегменту се дешавају баш у оном правцу којем сте се надали. Кроз мисли вам се врло често провлачи особа са којом имате разлику у годинама. Врло сте заинтересовани за остваривање интимнијег контакта.
У одличном сте расположењу, а и дешавања у пословном окружењу вам иду на руку. Потрудите се да искористите шансе које вам се буду указивале. Ако желите да интензивније покренете комуникацију са особом која вас интересује, сада је прави тренутак.
Нисте сигурни како да поступите у једној ситуацији. Добили сте неку форму одобрења, или најаве да ће оно што желите бити остварено, али ви још увијек помало оклевате и калкулишете. Однос са емотивним партнером је испуњен страсним моментима.
Да бисте избјегли једну непријатну ситуацију, мораћете да се поставите дипломатичније. Добре могућности за договор са сарадником од којег доста очекујете. Партнер ће вас притискати по неким питањима, али ћете се трудити да се поставите коректно.
Који год договор да желите да остварите, само добијате оно што ви сматрате обећањима. Никако да се било која од тих прича заиста и реализује. Једна особа покушава да вас анимира и покрене, али ви тренутно избјегавате отворенију комуникацију са њом.
Нестрпљивост вам не иде на руку, нарочито ако по неким питањима брзате у преподневним сатима. Боље је да се у то вријеме посветите обавезама. Јаке страсти су се пробудиле код вас и дан ћете провести у размишљању о сусрету са особом која вас привлачи.
Велики број контаката, сусрета, договора – могуће је да у неком тренутку нећете знати шта сте коме рекли или обећали. Ипак, расположење вам није ни мало лоше, што ће се и показати у односу са вољеном особом. Такође – велике могућности за флерт.
