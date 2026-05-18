Logo
Large banner

Хороскоп за понедјељак: Близанци превазилазе нерасположење, Девице имају промјене у пословном сегменту

Аутор:

АТВ
18.05.2026 06:59

Коментари:

0
Хороскоп
Фото: pexels/Ann Bugaichuk

Дневни хороскоп за понедјељак, 18. мај.

ОВАН

Бићете мало нервозни због велике количине обавеза која вас чека од раног јутра, али ћете се трудити да са сарадницима одржавате коректан однос. Ако се потрудите, радна атмосфера ће бити потпуно у реду. Желите да се вољена особа више ангажује око вас.

БИК

Чиниће вам се да сте у многим стварима погрешили, сматраћете да су ваши потези били исхитрени. Покушајте да не подлегнете лошем расположењу, поготово што ће оно трајати само за време пријеподневних сати. Остатак дана донијеће вам ведрије мисли.

БЛИЗАНЦИ

Нерасположење у првом дијелу дана брзо ће бити превазиђено и пред вама су добри моменти и у пословном али и у емотивном сегменту. Ваше расположење ће бити заразно. У мислима вам је особа коју сте од скора упознали, вјероватно преко посла.

РАК

Другачије ћете се поставити према особама са којима сарађујете. Колеге могу примјетити промјену на вама, јер нећете бити спремни да им изађете у сусрет око оних ситуација које вас лично не дотичу. Емотивно – дан добар за изласке и дружење.

ЛАВ

Краткотрајна узнемиреност због критике од стране надређених. Обратите се колегама – данас су спремни да вам изађу у сусрет. Пријаће вам да будете у покрету, да се дружите са пријатељима или да будете у шетњи, изласку са партнером.

ДЈЕВИЦА

Промјене у пословном сегменту се дешавају баш у оном правцу којем сте се надали. Кроз мисли вам се врло често провлачи особа са којом имате разлику у годинама. Врло сте заинтересовани за остваривање интимнијег контакта.

ВАГА

У одличном сте расположењу, а и дешавања у пословном окружењу вам иду на руку. Потрудите се да искористите шансе које вам се буду указивале. Ако желите да интензивније покренете комуникацију са особом која вас интересује, сада је прави тренутак.

ШКОРПИЈА

Нисте сигурни како да поступите у једној ситуацији. Добили сте неку форму одобрења, или најаве да ће оно што желите бити остварено, али ви још увијек помало оклевате и калкулишете. Однос са емотивним партнером је испуњен страсним моментима.

СТРИЈЕЛАЦ

Да бисте избјегли једну непријатну ситуацију, мораћете да се поставите дипломатичније. Добре могућности за договор са сарадником од којег доста очекујете. Партнер ће вас притискати по неким питањима, али ћете се трудити да се поставите коректно.

ЈАРАЦ

Који год договор да желите да остварите, само добијате оно што ви сматрате обећањима. Никако да се било која од тих прича заиста и реализује. Једна особа покушава да вас анимира и покрене, али ви тренутно избјегавате отворенију комуникацију са њом.

ВОДОЛИЈА

Нестрпљивост вам не иде на руку, нарочито ако по неким питањима брзате у преподневним сатима. Боље је да се у то вријеме посветите обавезама. Јаке страсти су се пробудиле код вас и дан ћете провести у размишљању о сусрету са особом која вас привлачи.

РИБЕ

Велики број контаката, сусрета, договора – могуће је да у неком тренутку нећете знати шта сте коме рекли или обећали. Ипак, расположење вам није ни мало лоше, што ће се и показати у односу са вољеном особом. Такође – велике могућности за флерт.

(она.рс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Хороскоп

звијезде

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

хороскоп зодијак астрологија

Занимљивости

Понедјељак доноси нешто неочекивано припадницима једног знака

16 ч

0
Ови знакови не могу престати мислити о једној особи

Занимљивости

Ови знакови не могу престати мислити о једној особи

20 ч

0
Звијезде свемир галаксија небо мрак

Друштво

Велики недјељни хороскоп: Овновима предстоји велика борба, Лавови добијају непристојне понуде

1 д

0
Хороскоп

Занимљивости

Ова три знака би вечерас могла да добију поруку коју су чекали

1 д

0

Више из рубрике

хороскоп зодијак астрологија

Занимљивости

Понедјељак доноси нешто неочекивано припадницима једног знака

16 ч

0
Ови знакови не могу престати мислити о једној особи

Занимљивости

Ови знакови не могу престати мислити о једној особи

20 ч

0
Птица сиви соко

Занимљивости

Сиви соко украо телефон биологу јер је завиривао у гнијездо

22 ч

0
поврће кртола кромпир башта клијање

Занимљивости

Зашто је кромпир ових дана чудног укуса?

1 д

0

  • Најновије

14

06

Крдо крава усмртило жену, мушкарац у тешком стању

13

58

Липовцу шест година затвора, оптуженом наставнику и осталима судиће се поново!

13

56

Упозорење: Нафте има за још неколико седмица

13

55

Пала производња вегетаријанских замјенских производа

13

55

Хоће да забране кинеске аутомобиле, а сами користе дјелове из Кине

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner