Зашто је кромпир ових дана чудног укуса?

Кромпир је намирница коју не примјећујемо док је добра - а ових дана га примјећујемо баш зато што није онакав какав очекујемо. Стари кромпир нестаје, клија и брзо пропада. Млади је стигао само дјелимично, али тврд је и често без укуса на који смо навикли. Шта се дешава са овом намирницом и каква нас сезона очекује?
Доцент на Катедри за повртарство Пољопривредног факултета у Новом Саду Ђорђе Војновић каже за РТС да је мај посљедњих година дјелимично критичан за кромпир.
"Разлог је што смо прошле имали суше у љетњем прериоду, посебно у периоду кад је кромпир формирао принос. Утицала је и на сам квалитет и имали смо ситуацију да смо га унијели у складишта. Колико год да је добро складиште, услови не могу поправити квалитет и зато је раније потрошен прошлогодишњи род и уклоњен из складишта јер је нагло почео да губи квалитет", објаснио је Ђорђе Војновић.
Наводи и да сада има младог кромпира на тржишту, али да је он потрошачима необичног укуса јер је ријеч о кромпиру који се производи у пластеницима тунелског типа.
Од 20. маја до половине јула требало би да се на тржишту нађе и млади кромпир са отвореног поља, покривеног агротекстилом.
"Осјетићемо да тај са отвореног поља има бољи укус. Кромпир из пластеника тунелског типа има другачији однос суве материје и воде, односно има више воде због чега је воденастији", објашњава Војновић.
Истиче да је сваки кромпир који се нађе на тржишту доброг квалитета и да је дефинисан правилником. Када га купујете избјегавајте кртоле које имају смежурану поткожицу и које су проклијале, а код младих кромпира пазите да су кртоле неоштећене и да имају формирану кожицу која се лако скида приликом додира.
