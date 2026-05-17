Уз ове једноставне трикове палачинци вам више никада неће бити сухи и жилави: Испробајте их

Ако желите да припремите палачинке које су мекане, лагане и прозрачне, а притом не пуцају током печења, постоје једноставани трикови који могу направити велику разлику у коначном резултату.
Тајна се налази у одвајању бјелањака од жумањака. Жумањци се прво помијешају с осталим течним састојцима, док се бјелањци посебно муте док не постану чврсти и пјенасти. Након тога се пажљиво додају у припремљену смјесу.
У смјесу за палачинке може се додати мала количина соде бикарбоне или прашка за пециво, јер они помажу да палачинке буду додатно мекане и прозрачне. Ови састојци стварају ситне мјехуриће зрака током печења, што даје лаганију структуру.
Важно је да се умућени бјелањци у смјесу додају лаганим мијешањем, како би се задржала њихова структура. Ако се превише мијеша, смјеса губи зрак, што може резултирати гушћим и тежим палачинкама, пише Кликс
Иако овај начин припреме захтијева мало више пажње, резултат су палачинке које су мекане, лагане и не пуцају приликом печења.
