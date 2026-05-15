Кромпир је једна од најчешће кориштених намирница у домаћинствима, али се често дешава да након одређеног времена почне да омекшава, клије и губи своју квалитету. Умјесто да заврши у отпаду, уз правилно складиштење може остати свјеж знатно дужи период.
Најважније је да се кромпир чува на сухом, тамном и хладном мјесту, даље од свјетлости и влаге. Не треба га држати у фрижидеру, јер ниска температура може промијенити његов окус и текстуру.
За боље чување може се користити картонска кутија. На дно се стави папирни убрус који упија влагу, а затим се кромпир слаже у слојевима. Између сваког слоја може се ставити папир како би се спријечило задржавање влаге и међусобно оштећивање гомоља, пише Кликс
Важно је и редовно прегледати кромпир. Ако неки комад постане мекан, почне клијати или показује знакове трулежи, треба га одмах уклонити како не би покварио остали.
Ако се складишти на правилан начин, кромпир може трајати седмицама, па чак и мјесецима. Кухани и замрзнути кромпир може се сачувати и до годину дана. Стога уз мало пажње и редовну контролу, кромпир може остати свјеж и употребљив много дуже.
