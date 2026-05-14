На овим мјестима у кући не би требало да стоје иконе

Аутор:АТВ
Коментари:0
Посјетите пријатеље који су религиозни и одједном осјетите необјашњиву нелагоду: иконе као да "висе" у простору, кандило трепери, али умјесто осјећаја смирености и благости, јавља се тиха напетост. Зашто се то дешава?
Зато што икона није талисман који штити од свега лошег. Она је прије свега средство молитве и унутрашњег сабирања. А свако такво средство тражи поштовање, мјеру и одговарајући простор. Ако се постави без разумијевања – у купатилу, међу украсима или као дио декора – не доноси мир, већ може створити унутрашњи немир.
Република Српска
Кузмић: У систем противградне заштите уложено више од 40 милиона КМ
У наставку су мјеста на којима иконе најчешће завршавају, а гдје заправо не припадају и зашто је то важно.
Постоји уврежено вјеровање да икона изнад довратника "тјера зло". Међутим, то није хришћански приступ, већ остатак народног магијског размишљања. Икона није заштитни знак на улазу, нити средство контроле простора.
Постављена изнад врата, она може створити осјећај затворености и страха, као да је дом мјесто које треба бранити. Суштина вјере је управо супротна – Бог није ограничен на праг или зид, већ је присутан свуда.
Иконе у спаваћој соби нису забрањене, али захтијевају осјећај мјере и поштовања простора. Препоручује се да буду постављене са стране, уз узглавље, а не директно изнад кревета или наспрам њега.
Хроника
Пожар у Добоју: Изгорјело возило
Ако су постављене тако да "гледају" право ка мјесту интиме, могу створити осјећај нелагоде. Икона позива на смиреност и молитву, а не на унутрашњи конфликт или стид. Равнотежа између духовног и свакодневног овдје је кључна.
Мијешање светог и свакодневног често доводи до унутрашње конфузије. Икона симболизује духовни фокус, док предмети попут козметике, парфема или пословних папира припадају сасвим другој сфери живота.
Када стоје заједно, порука постаје нејасна – да ли је то мјесто молитве или свакодневне рутине? Зато је боље да простор око иконе буде једноставан и растерећен.
Кухиња јесте дио дома где је присутан дух заједништва и захвалности, али мјесто иконе не би требало да буде изнад судопере, паре или масноће.
Свијет
Рубио: Надамо се да ће Москва и Кијев ускоро наставити преговоре
Ако се већ поставља у кухињи, најбоље је да то буде миран угао, удаљен од извора топлоте и прљавштине. Важно је да простор остане достојанствен и чист, како би задржао своју симболику.
Када се икона нађе међу фигурицама, сувенирима и декорацијом, она губи свој основни смисао. Постаје дио сценографије, умјесто да буде мјесто сабирања и пажње.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Савјети
22 ч0
Савјети
1 д0
Савјети
1 д4
Савјети
2 д0
Најновије
09
56
09
49
09
43
09
36
09
34
Тренутно на програму