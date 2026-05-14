На овим мјестима у кући не би требало да стоје иконе

14.05.2026 09:10

Икона Богородице у Цркви.
Посјетите пријатеље који су религиозни и одједном осјетите необјашњиву нелагоду: иконе као да "висе" у простору, кандило трепери, али умјесто осјећаја смирености и благости, јавља се тиха напетост. Зашто се то дешава?

Зато што икона није талисман који штити од свега лошег. Она је прије свега средство молитве и унутрашњег сабирања. А свако такво средство тражи поштовање, мјеру и одговарајући простор. Ако се постави без разумијевања – у купатилу, међу украсима или као дио декора – не доноси мир, већ може створити унутрашњи немир.

У наставку су мјеста на којима иконе најчешће завршавају, а гдје заправо не припадају и зашто је то важно.

1. Изнад врата (као амајлија)

Постоји уврежено вјеровање да икона изнад довратника "тјера зло". Међутим, то није хришћански приступ, већ остатак народног магијског размишљања. Икона није заштитни знак на улазу, нити средство контроле простора.

Постављена изнад врата, она може створити осјећај затворености и страха, као да је дом мјесто које треба бранити. Суштина вјере је управо супротна – Бог није ограничен на праг или зид, већ је присутан свуда.

2. У спаваћој соби, директно наспрам кревета

Иконе у спаваћој соби нису забрањене, али захтијевају осјећај мјере и поштовања простора. Препоручује се да буду постављене са стране, уз узглавље, а не директно изнад кревета или наспрам њега.

Ако су постављене тако да "гледају" право ка мјесту интиме, могу створити осјећај нелагоде. Икона позива на смиреност и молитву, а не на унутрашњи конфликт или стид. Равнотежа између духовног и свакодневног овдје је кључна.

3. На полици са козметиком или документима

Мијешање светог и свакодневног често доводи до унутрашње конфузије. Икона симболизује духовни фокус, док предмети попут козметике, парфема или пословних папира припадају сасвим другој сфери живота.

Када стоје заједно, порука постаје нејасна – да ли је то мјесто молитве или свакодневне рутине? Зато је боље да простор око иконе буде једноставан и растерећен.

4. У кухињи, изнад шпорета или судопере

Кухиња јесте дио дома где је присутан дух заједништва и захвалности, али мјесто иконе не би требало да буде изнад судопере, паре или масноће.

Ако се већ поставља у кухињи, најбоље је да то буде миран угао, удаљен од извора топлоте и прљавштине. Важно је да простор остане достојанствен и чист, како би задржао своју симболику.

5. У витрини са украсима и сувенирима

Када се икона нађе међу фигурицама, сувенирима и декорацијом, она губи свој основни смисао. Постаје дио сценографије, умјесто да буде мјесто сабирања и пажње.

