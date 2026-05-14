Пала четворка из Приједора: Пресрели ауто, па претукли путнике

Полицијски службеници Полицијске управе Приједор идентификовали су и лишили слободе четири лица због бруталног напада на два лица из Челинца, потврђено је из полиције.
Слободе су лишени Приједорчани чији су иницијали Д.Р., Н.М., Ђ.Љ. и М.К. Они се терете да су починили кривична дјела "Угрожавање сигурности" те "Оштећење и одузимање туђе ствари".
Према сазнањима из истраге, немили догађај одиграо се 3. маја ове године на подручју Козарца. Осумњичена четворка је својим возилом пресрела и присилила на заустављање аутомобил у којем су се налазили оштећени из Челинца.
"Након што су зауставили возило, осумњичени су физички напали лица која су се у њему налазила, а потом су оштетили и сам аутомобил", наводи се у полицијском саопштењу.
У току је рад на комплетирању предмета, након чега ће Окружном јавном тужилаштву Приједор против Д.Р., Н.М., Ђ.Љ. и М.К. бити достављен извјештај о почињеним кривичним дјелима.
