Ужас код Владичиног Хана: Убио брата дрвеном мотком након свађе

14.05.2026 08:28

Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије
Фото: Танјуг

Након краће расправе, у сриједу навече, дошло је до физичког обрачуна између рођака у селу Јастребац код Владичиног Хана, након чега је један од њих усљед задобијених повреда преминуо.

Извршен је увиђај и констатовано је да је ”највјероватније дана 13. маја око 19.05 часова између осумњиченог С. С. и оштећеног, сада покојног Светомира Стојиљковића, након краће расправе у дворишту његове куће дошло до физичког обрачуна. Осумњичени је употребом подесног предмета, највјероватније 'дрвене мотке', више пута ударио Светомира у предјелу главе и руке и на тај начин га лишио живота”, наводе из Вишег јавног тужилаштва (ВЈТ) у Врању.

По налогу ВЈТ Врање, биће извршена обдукција тијела покојника.

Осумњиченом је одређена мјера задржавања у трајању до 48 часова, преноси Блиц.

