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Гранични прелаз у Козарској Дубици добио стални међународни статус

23.06.2026 17:59

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ГП Козарска Дубица
Фото: АМС Републике Српске

Гранични прелаз Козарска Дубица – Хрватска Дубица добио је стални статус међународног граничног прелаза, чиме је након вишегодишњег привременог режима трајно ријешено питање његовог статуса, потврдио је начелник општине Козарска Дубица Игор Савковић.

Савковић је истакао да ова одлука представља потврду значаја овог граничног прелаза за грађане, привреду и институције са обје стране границе, али и важан корак ка даљем развоју општине, пише Срна.

- Након година привремених рјешења и неизвјесности, данас можемо рећи да је једно важно питање за Козарску Дубицу коначно ријешено. Стални статус међународног граничног прелаза није само административна одлука, већ потврда да наша општина има важну улогу у повезивању људи, привреде и институција са обје стране границе - рекао је Савковић новинарима у Козарској Дубици.

Према његовим ријечима, тиме се отвара простор за снажнији привредни развој, лакши проток робе и путника, те веће могућности за инвестиције и квалитетнију прекограничну сарадњу.

- Захваљујем свима који су учествовали у овом процесу и допринијели да дођемо до рјешења које ће дугорочно користити нашим грађанима - навео је Савковић.

Он је посебно нагласио значај заједничких активности на уређењу моста између Козарске Дубице и Хрватске Дубице, истичући да је ријеч о инвестицији која додатно потврђује опредијељеност обје локалне заједнице за јачање међусобне повезаности.

Међународни гранични прелаз подразумијева гранични прелаз намијењен међународном саобраћају који могу користити држављани свих земаља, у складу са важећим прописима БиХ, Хрватске и Европске уније.

Такав статус омогућава несметанији проток путника, унапређује повезаност пограничних подручја и доприноси развоју привредне, туристичке и институционалне сарадње између двије државе.

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Таг :

ГП Козарска Дубица

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