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Планирате одмор? Ево у које земље грађани БиХ могу путовати само са личном картом

Аутор:

АТВ редакција
23.06.2026 12:00

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Лична и возачка карта на столу.
Фото: АТВ

Почетак љетне сезоне и вријеме годишњих одмора поново отварају питање путних докумената.

Иако многи маштају о далеким дестинацијама, велики број грађана БиХ одлучује се за практичност – путовање без пасоша. Ипак, ту и даље постоје бројне заблуде које вам могу покварити љетовање већ на граничном прелазу.

Топ 5 дестинација: Гдје нам не треба пасош?

Према важећим међународним споразумима, држављани Босне и Херцеговине могу са важећом личном картом путовати у пет земаља региона:

  • Србију
  • Црну Гору
  • Сјеверну Македонију
  • Албанију
  • Косово

За улазак у ове државе пасош вам није потребан, под условом да посједујете важећу биометријску личну карту БиХ.

Заблуда која скупо кошта: Хрватска и ЕУ искључиво уз пасош!

Из Граничне полиције БиХ упозоравају на честу грешку коју праве наши грађани. Многи и даље погрешно вјерују да са личном картом могу ући у Хрватску или друге земље Европске уније.

Важно упозорење:

За улазак у Хрватску, Словенију, Аустрију, Њемачку, Италију и све остале државе Европске уније и шенгенског простора, држављани БиХ морају имати важећи пасош. Лична карта БиХ у овим земљама није призната као путна исправа!

Опрез на граници: Провјерите рок важења докумената

Посебну пажњу прије поласка на пут морате обратити на рок важења докумената. Ако су вам лична карта или пасош истекли, гранична полиција ће вас безусловно вратити са прелаза, а путовање ће бити завршено пре него што је и почело.

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Покушај преласка границе са неважећим документима може довести и до прекршајних санкција. Осим тога, губитак или истек докумената у иностранству отвара компликовану процедуру: од полицијских провјера до одласка у дипломатско-конзуларна представништва ради издавања путног листа.

Правила за најмлађе: Дјеца морају имати свој документ!

Родитељи, опрез! Заборавите на стара времена када су се дјеца уписивала у пасоше родитеља. Данас и најмлађи приликом преласка границе морају имати властити важећи путни документ.

За путовања у земље ЕУ малољетници морају имати пасош, док се за државе у које је дозвољен улазак са личном картом примјењују посебна правила у зависности од прописа сваке појединачне земље (попут посебних дозвола или родних листова), преноси ГП Маљевац, преноси Јабука ТВ.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

путовање

Босна и Херцеговина

пасош

Лична карта

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