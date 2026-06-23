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Ово може само у БиХ: Именован за директора, а био четврторангирани на конкурсу

Аутор:

АТВ редакција
23.06.2026 11:48

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Омер Тахировић
Фото: Фејсбук

Влада УСК именовала је Омера Тахировића за директора Управе полиције Министарства унутрашњих послова УСК.

Оно што је интересантно је то да је Омер Тахировић био тек четврторангирани на листи успјешних кандидата, преноси "Аваз".

Прворангирана је била Снежана Галић са 110,20 остварених бодова, Аднан Хасић је освојио 100,60, а Суад Прошић 99,60 бодова.

Омер Тахировић, који се налазио на челу ПУ Босанска Крупа, имао је 97,20 бодова.

Подсјећамо, на челу Министарства унутрашњих послова УСК се налази СДП-ов министар Аднан Хабибија, док је позицију директора Управе полиције већи дио мандата обављао Амел Козлица, који се у међувремену пензионисао.

Касније је за вршиоца дужности именован Аврудин Муминовић, а онда и ранији замјеник директора Суад Прошић. Прошић је разријешен и са позиције замјеника директора.

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Тагови :

Омер Тахировић

Унско-сански кантон

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