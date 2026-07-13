Црне тачке у Семберији односе животе

Аутор:Сања Трифковић
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Дужи правац, већа брзина, вожња у алкохолисаном стању, тренутак непажње довољан да све нестане у једном трену. Споменици поред пута на дионици на којој смо били то и потврђују. Вози се брзо кажу и мјештани.
"Гужва је изјутра када иду на посао јер ја живим ту поред пута, кад иду на посао у рудник то се створи гужва, то је тутњава да Бог сачува, тад треба радари да раде. Возе ли брзо? Их возе јашта... Двоје је погинуло испред наше куће....Тад треба да контролишу", кажу грађани.
"Па сада у овом љетном периоду има гужве, поприлично је велика гужва и људи возе брзо зато што се опусте, доста је правца, доста добар асфалт, а онда и најчешће не поштују ове саобраћајне знакове ни радаре, тако да се баш често дешава на овом правцу у Сувом Пољу и Равном Пољу се најчешће десе ови удеси".
"Брза вожња најгора је, ова дјеца што настрадају то је стварно све до непажње...и алкохол је у питању не би ово ништа оволико било, ено код нас у комшилуку у Трнови дијете остаће инвалид до живота", додају грађани.
Неколико је путних праваца на подручју које покрива ПУ Бијељина које су тзв.црне тачке саобраћаја.
Дионица пута на којој се налазимо јесте магистрални пут Бијељина-Суво Поље-Угљевик-Тузла и управо ово је једна од оних црних тачака у Семберији гдје се и догађа највећи број саобраћајних несрећа са посљедицама по лица
Годинама управо ова дионица односи највише живота. Сталне су контроле и апели на возаче, али неријетко возачи за њих немају слуха.
"Налазимо се на магистралном путу Бијељина-Суво Поље-Угљевик- Тузла, иначе овај дио пута у претходном периоду десио се највећи дио саобраћајних незгода са посљедицама по лица и можемо да кажемо да је ово најопаснија дионица саобраћајног пута у надлежности полицијске станице за безбиједност саобраћаја Бијељина. Као што видите коловоз је у добром стању, дуж коловоза је доста приступних путева нижег ранга који се крштају са магистралним путем али и доста дионица са правим дијелом пута који омогућавају возачима да на њима развију и већу брзину од оне која је прописана", рекао је Владимир Јовић, инспектор за вршење увиђаја ПСБС Бијељина.
Стање безбједности саобраћаја је задовољавајуће у овој години . Анализом терена и узрока спроводе се и различите акције, а покрећу се и иницијативе за постављање стационарних радара како би се смањио број саобраћајних незгода, кажу у ПУ Бијељина.
"Евидентирано је укупно 677 саобраћајних незгода што је за 9,2% више него у истом периоду прошле године, са настрадалим лицима евидентирано је 137 саобраћајних незгода, од чега са погинулим са 4 незгоде у којима су 4 лица смртно страдала", рекао је Перица Трифковић, начелник сектора полиције у ПУ Бијељина.
Полицијски службеници полицијске станице за безбједност саобраћаја Бијељина врше контроле регулисања саобраћаја на око 90км магистралних путева, 52 км регионалних путева и 258км локалних и некатегорисаних путева. Правци Бијељина –Брчко у мјесту Вршани, према Павовића мосту и према граничном прелазу Рача, те правац Бијељина –Тузла и ово су најпрометније путне комуникације на сјевероистоку РС.
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