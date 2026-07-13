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Жене узнемиравао преко Вибера, шаљући им експлицитан сексуални садржај

Аутор:

АТВ редакција
13.07.2026 13:06

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Жене узнемиравао преко Вибера, шаљући им експлицитан сексуални садржај
Фото: Pexels

Општински суд у Тузли одредио је једномјесечни притвор Душану Лазићу (35) из Угљевика осумњиченом за психичко насиље и полно узнемиравање двије жене из Тузле.

Притвор је одређен на приједлог Кантоналног тужилаштва у Тузли које Лазића сумњичи да је од маја до јула 2026. године, преко апликације Вибер, сексуално узнемиравао двије жене.

Жртвама слао нежељени сексуални садржај

”Боравећи на подручју Угљевика и Груда осумњичени је, у континуитету, свакодневнo, упорно и учестало, без пристанка и против воље прималаца порука, са различитих броје путем вибера упућивао овим женама нежељене сексуално експлицитне садржаје, тако их континуирано узнемиравао вријеђајући њихово људско достојанство и нарушавајући њихов психички интегритет”, саопштило је Кантонало тужилаштво у Тузли.

Донесена наредба о спровођењу истраге

Додају да су осумњиченог идентификовали истражиоци Сектора криминалистичке полиције МУП-а ТК, у сарадњи са колегама из МУП-а Републике Српске и МУП-а Западно-херцеговачког кантона. Осумњичени је ухапшен 9. јула када су претресени стамбени објекти које је користио у Угљевику и Грудама.

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Након криминалистичке обраде осумњичени је предат у надлежност тужилаштва.

”Поступајући тужилац је донио наредбу о провођењу истраге и испитао Лазића.

Истражне радње су у току”, наводе у тужилаштву.

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Тагови :

сексуални манијак

Полно узнемиравање

сексуално узнемиравање

Тузла

Угљевик

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