Жене узнемиравао преко Вибера, шаљући им експлицитан сексуални садржај

Аутор:АТВ редакција
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Општински суд у Тузли одредио је једномјесечни притвор Душану Лазићу (35) из Угљевика осумњиченом за психичко насиље и полно узнемиравање двије жене из Тузле.
Притвор је одређен на приједлог Кантоналног тужилаштва у Тузли које Лазића сумњичи да је од маја до јула 2026. године, преко апликације Вибер, сексуално узнемиравао двије жене.
”Боравећи на подручју Угљевика и Груда осумњичени је, у континуитету, свакодневнo, упорно и учестало, без пристанка и против воље прималаца порука, са различитих броје путем вибера упућивао овим женама нежељене сексуално експлицитне садржаје, тако их континуирано узнемиравао вријеђајући њихово људско достојанство и нарушавајући њихов психички интегритет”, саопштило је Кантонало тужилаштво у Тузли.
Додају да су осумњиченог идентификовали истражиоци Сектора криминалистичке полиције МУП-а ТК, у сарадњи са колегама из МУП-а Републике Српске и МУП-а Западно-херцеговачког кантона. Осумњичени је ухапшен 9. јула када су претресени стамбени објекти које је користио у Угљевику и Грудама.
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Након криминалистичке обраде осумњичени је предат у надлежност тужилаштва.
”Поступајући тужилац је донио наредбу о провођењу истраге и испитао Лазића.
Истражне радње су у току”, наводе у тужилаштву.
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