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Грачанину одузето возило, одбио тест на дрогу

Аутор:

АТВ редакција
13.07.2026 11:30

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Полиција Републике Српске
Фото: ATV

Добојска полиција ухапсила је лице иницијала Ђ.О. из Грачанице, након што је управљајући возилом марке Фолксваген одбио тестирање на дрогу.

Утврђено је и да је Ђ.О. управљао нерегистрованим возилом прије стицања права на управљање.

Извршеним увидом у Регистар новчаних казни утврђено је да исти има дуг у износу од 17.155,00 КМ, те је због због бојазни да ће исти поновити прекршаје, имајући у виду да је вишеструки повратник у чињењу прекршаја, путничко возило привремено одузето.

Против наведеног лица ће бити покренут прекршајни поступак због почињених прекршаја из области Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ, саопштено је из ПУ Добој.

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Тагови :

ПУ Добој

хапшење

Полиција

Фолксваген

одузето возило

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