Грачанину одузето возило, одбио тест на дрогу

Аутор:АТВ редакција
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Добојска полиција ухапсила је лице иницијала Ђ.О. из Грачанице, након што је управљајући возилом марке Фолксваген одбио тестирање на дрогу.
Утврђено је и да је Ђ.О. управљао нерегистрованим возилом прије стицања права на управљање.
Извршеним увидом у Регистар новчаних казни утврђено је да исти има дуг у износу од 17.155,00 КМ, те је због због бојазни да ће исти поновити прекршаје, имајући у виду да је вишеструки повратник у чињењу прекршаја, путничко возило привремено одузето.
Против наведеног лица ће бити покренут прекршајни поступак због почињених прекршаја из области Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ, саопштено је из ПУ Добој.
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