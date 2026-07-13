Logo

Избила епидемија норовируса у Португалу, преко 100 заражених

Аутор:

АТВ редакција
13.07.2026 12:00

Коментари:

0
Болнички ходник са три празна транспортна болничка кревета.
Фото: Pexels/adrian vieriu

Епидемија норовируса заразила је више од 100 људи у Португалу, а вјерује се да је епидемија повезана са спортским догађајем у централном граду Калдас да Раиња.

Симптоми који су помогли у дијагностиковању болести укључивали су повраћање, дијареју, мучнину, грозницу, бол у стомаку и главобољу, јавља Евроњуз .

Све је почело прошле недjеље када је одjељење за хитне случајеве болнице Калдас да Раиња лијечило више од 60 људи са симптомима гастроентеритиса. Према локалним новинама Жорнал дас Калдас, градско веће је потврдило укупно 122 случаја инфекције након што је добило резултате лабораторијских тестова.

„Сви узорци столице послати Националном институту за здравље др Рикардо Хорхе били су позитивни на норовирус геногрупе II, чиме је идентификован вјероватни узрок епидемије“, наводи се у званичном саопштењу.

Највише заражених на фудбалском турниру

Утврђено је да је већина случајева, око 80, повезана са међународним омладинским фудбалским турниром који је организовала компанија Футманија у општинама Калдас да Раиња и Обидош од 24. јуна до 8. јула.

Истрага о извору инфекције

Јавноздравствене власти и Администрација за безбједност хране и економију (ASAE) спровеле су тестове угоститељске службе која је служила храну на турниру, прикупљајући узорке хране и брисеве са површина. Међутим, нису пронађени докази који повезују угоститељску службу са извором инфекције. Истрага о поријеклу епидемије је у току.

Организатор: „То су били тешки дани“

Организатор догађаја је објавио ово на Фејсбуку, описујући овогодишње издање као изузетно тешко. „Ова година нам је донијела изазове које нисмо планирали: јак топлотни талас и епидемију вируса која је погодила наше учеснике турнира.

Ебола

Свијет

Забрињавајућа смртност опасног вируса: Нови сој стигао у Европу

То су били тешки дани током којих смо покушавали да доносимо брзе и исправне одлуке, увек стављајући здравље свих на прво мјесто“, наводи се у објави.

Шта је норовирус?

Норовирус је један од најчешћих узрока гастроентеритиса и веома је заразан. Шири се са особе на особу, контактом са зараженим предметима и површинама, и конзумирањем контаминиране воде или хране, посебно сирових шкољки и недовољно опраног поврћа.

Љетњи ризик и претходни случајеви

Почетком љета, здравствене власти су упозориле да се са доласком врућине, дужим данима, оброцима ван куће, забавама, одласцима на плажу, етњим камповима и породичним окупљањима повећава вјероватноћа ширења неких вируса.

У мају ове године, епидемија норовируса проширила се на крузер Амбишн, који је превозио више од 1.700 људи, приморавајући путнике и посаду да се изолују током заустављања у Бордоу.

(индекс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

болница

епидемија

Португал

Норовирус

Коментари (0)

Прочитајте више

Здравствени радник стоји у Евангелистичком медицинском центру у Бунији, источном Конгу, у петак, 3. јула 2026. године, гдје је заказана клиничка испитивања еболе.

Свијет

Епидемија еболе у Конгу односи животе: Број преминулих достигао 600

3 д

0
Доктор, хирург, рукавице

Србија

Aларм у Банату: Пронађен отпад од свиња, крије се језива опасност

4 д

0
Радници Црвеног крста носе тијело особе која је умрла од еболе у ​​ковчег у здравственом центру у Рвампари, Конго, у сриједу, 20. маја 2026. године.

Свијет

Од еболе преминуло 521 лице, заражено 1.624

5 д

0
Норвешка слави након утакмице осмине финала Свјетског првенства у фудбалу између Бразила и Норвешке у Ист Радерфорду, Њу Џерзи, близу Њујорка, недјеља, 5. јул 2026.

Фудбал

Норвешку покосио вирус, у тешком су проблему

5 д

1

Више из рубрике

Земљотрес јачине 6,5 степени погодио Нову Гвинеју

Свијет

Земљотрес јачине 6,5 степени погодио Нову Гвинеју

1 ч

0
Носач авиона Абрахам Линколн

Свијет

Американци употребили ново оружје против Ирана: "Готово га је немогуће зауставити"

2 ч

0
Возач покушава да прође поред таласа који ударају о обалу уочи тајфуна Бави у Ћингдау, у источној кинеској провинцији Шандун, у недјељу, 12. јула 2026. године.

Свијет

Пекинг: Евакуисано више од 170.000 људи због пријетње од поплава

3 ч

0
Полицијско ауто

Свијет

Враћали су се са свадбе па погинули: 13 мртвих у судару

3 ч

0

  • Најновије

12

53

Младић брутално претукао дјевојку, пријети му до пет година затвора

12

51

Песков: "Коалиција вољних" - коалиција ратних хушкача

12

38

Руски стонотенисери моћи ће равноправно да се такмиче од 28. јула

12

34

Ћосић: Циљ акције на Палама спречавање незаконитих активности

12

34

Огласио се Инспекторат поводом најава о могућем расту цијена горива

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима