Избила епидемија норовируса у Португалу, преко 100 заражених

Аутор:АТВ редакција
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Епидемија норовируса заразила је више од 100 људи у Португалу, а вјерује се да је епидемија повезана са спортским догађајем у централном граду Калдас да Раиња.
Симптоми који су помогли у дијагностиковању болести укључивали су повраћање, дијареју, мучнину, грозницу, бол у стомаку и главобољу, јавља Евроњуз .
Све је почело прошле недjеље када је одjељење за хитне случајеве болнице Калдас да Раиња лијечило више од 60 људи са симптомима гастроентеритиса. Према локалним новинама Жорнал дас Калдас, градско веће је потврдило укупно 122 случаја инфекције након што је добило резултате лабораторијских тестова.
„Сви узорци столице послати Националном институту за здравље др Рикардо Хорхе били су позитивни на норовирус геногрупе II, чиме је идентификован вјероватни узрок епидемије“, наводи се у званичном саопштењу.
Утврђено је да је већина случајева, око 80, повезана са међународним омладинским фудбалским турниром који је организовала компанија Футманија у општинама Калдас да Раиња и Обидош од 24. јуна до 8. јула.
Јавноздравствене власти и Администрација за безбједност хране и економију (ASAE) спровеле су тестове угоститељске службе која је служила храну на турниру, прикупљајући узорке хране и брисеве са површина. Међутим, нису пронађени докази који повезују угоститељску службу са извором инфекције. Истрага о поријеклу епидемије је у току.
Организатор догађаја је објавио ово на Фејсбуку, описујући овогодишње издање као изузетно тешко. „Ова година нам је донијела изазове које нисмо планирали: јак топлотни талас и епидемију вируса која је погодила наше учеснике турнира.
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То су били тешки дани током којих смо покушавали да доносимо брзе и исправне одлуке, увек стављајући здравље свих на прво мјесто“, наводи се у објави.
Норовирус је један од најчешћих узрока гастроентеритиса и веома је заразан. Шири се са особе на особу, контактом са зараженим предметима и површинама, и конзумирањем контаминиране воде или хране, посебно сирових шкољки и недовољно опраног поврћа.
Почетком љета, здравствене власти су упозориле да се са доласком врућине, дужим данима, оброцима ван куће, забавама, одласцима на плажу, етњим камповима и породичним окупљањима повећава вјероватноћа ширења неких вируса.
У мају ове године, епидемија норовируса проширила се на крузер Амбишн, који је превозио више од 1.700 људи, приморавајући путнике и посаду да се изолују током заустављања у Бордоу.
(индекс)
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